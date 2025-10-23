TelevisaUnivision anuncia resultados do terceiro trimestre de 2025

A TelevisaUnivision, empresa líder mundial em mídia em língua espanhola, anunciou hoje os resultados financeiros do terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro de 2025. Visite o site de Relações com Investidores da empresa em investors.televisaunivision.com para ver os resultados financeiros e os materiais sobre os lucros.

A TelevisaUnivision realizará hoje uma teleconferência para discutir seus resultados financeiros às 11h (horário da Costa Leste dos EUA) / 8h (horário da Costa Oeste dos EUA) / 12h (horário de Brasília). A transmissão estará disponível via webcast em investors.televisaunivision.com ou pelo telefone (800) 267-6316 (nos EUA) ou (203) 518-9783 (fora dos EUA).

A TelevisaUnivision é a maior empresa de mídia em língua espanhola do mundo. Com a maior biblioteca de conteúdo próprio em espanhol e uma prolífica capacidade de produção, a TelevisaUnivision é a principal produtora de conteúdo original em espanhol nos segmentos de notícias, esportes e entretenimento. Esse conteúdo original alimenta todas as plataformas da TelevisaUnivision, que incluem as redes de transmissão líderes de mercado Univision, Las Estrellas, Canal 5 e UniMás, além de um portfólio de 38 redes de TV a cabo, incluindo TUDN, Galavisión, Distrito Comedia e TL Novelas. A empresa também opera o principal estúdio de cinema mexicano, Videocine, e possui e opera a maior plataforma de áudio em espanhol nos EUA, com 35 estações terrestres e a plataforma digital Uforia. A TelevisaUnivision também é proprietária da ViX, a maior plataforma de streaming em língua espanhola do mundo. Para mais informações, acesse televisaunivision.com.

