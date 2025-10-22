Marca de estilo de vida Cookies estreia no Brasil com produtos premium de bem-estar

A CR Wellness tem o orgulho de anunciar sua parceria internacional com a Cookies para trazer ao Brasil a empresa de cannabis mais reconhecida do mundo, lançando produtos premium de cannabis e bem-estaràbase de CBD.

Como o maior e mais influente mercado da América do Sul, o Brasil representa um passo decisivo no crescimento da Cookies. Um país onde a música, a cultura de rua e o senso de comunidade fazem parte do dia a dia, em total sintonia com o espírito da Cookies.

Com presença em mais de trinta mercados nacionais e oito internacionais, e milhares de produtos desenvolvidos a partir de cultivares exclusivas, a Cookies chega agora ao Brasil com uma linha que mantém o mesmo padrão de excelência que a consagrou como um ícone global. Todos os produtos são testados em laboratório, certificados e totalmente em conformidade com as regulamentações brasileiras, garantindo segurança e eficácia para médicos, pacientes e consumidores.

A linha de produtos oferecida no Brasil inclui blends desenvolvidos com canabinoides de alta qualidade, formulados para promover saúde, bem-estar e qualidade de vida, mantendo a autenticidade e a identidade que transformaram a Cookies em referência mundial no setor. Começando com tinturas de THC/CBD e gomas de THC, disponíveis apenas sob prescrição médica. Mais informações estão disponíveis aqui.

Ao trazer a Cookies para o Brasil, a CR Wellness e sua empresa-mãe Biominerales reforçam seu compromisso em oferecer produtos inovadores, seguros e baseados em evidências científicas, ampliando o acesso a alternativas terapêuticas e impulsionando a transformação na área da saúde.

"A CR Wellness tem o prazer de apresentar ao Brasil os renomados produtos da Cookiesàbase de canabinoides", afirmou Cassio E. Ismael, diretor da CR Wellness. "Ao unir a experiência global da Cookies ao conhecimento local da CR Wellness, essa parceria oferece soluções premium de bem-estar a um mercado que valoriza saúde, inovação e comunidade".

Fundada em 2010 por Berner (rapper e empresário) e Jai (renomado cultivador da Califórnia), a Cookies conquistou reconhecimento mundial ao unir inovação genética, qualidade premium e cultura urbana, tornando-se a primeira marca de cannabis a ser eleita uma das "Marcas Mais Quentes dos EUA" pela AdAge. A Cookies é mais que uma marca: é um movimento global de qualidade, inovação e cultura, agora disponível para o público brasileiro.

Sobre a CR Wellness

Desde 2023, a CR Wellness tem levado esperança e inovação ao Brasil por meio da medicina com canabinoides. Como uma marca confiável da Biominerales Pharma, a empresa trabalha para transformar o acesso a terapiasàbase de canabinoides. Com mais de 40 produtos cientificamente comprovados e uma equipe de mais de 60 profissionais dedicados, a CR Wellness atua lado a lado com médicos e pacientes para oferecer soluções seguras e confiáveis que melhoram a qualidade de vida das pessoas. Sua missão vai além dos produtos: a CR Wellness capacita pacientes, apoia médicos e atua por um futuro em que saúde e bem-estar estejam ao alcance de todos. Para mais informações sobre a CR Wellness, acesse www.crwcbd.com

Sobre a Cookies

A Cookies é a empresa de cannabis mais reconhecida do mundo. Fundada em 2010 pelo rapper e empreendedor Berner, com hits na Billboard, e pelo cultivador e breeder da Bay Area, Jai, a empresa desenvolve genéticas inovadoras e oferece uma coleção com mais de 70 cultivares proprietárias e mais de 2.000 produtos. Com sede em São Francisco, a empresa participa ativamente de iniciativas de defesa e impacto social para apoiar comunidades desproporcionalmente afetadas pela Guerra às Drogas. A Cookies abriu sua primeira loja em 2018 em Los Angeles, expandiu para mais de 80 pontos de venda em mais de 28 mercados e 8 países, e foi recentemente eleita uma das "Marcas Mais Quentes dos EUA" em 2021 pela AdAge, sendo a primeira marca de cannabis a receber esse reconhecimento. Para saber mais sobre a Cookies, acesse cookies.co, e para saber mais sobre o Cookies CBD, visite shop.cookies.co

