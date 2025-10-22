Brindes de fim de ano ajudam empresas a estreitar relações com clientes

De acordo com dados divulgados pela Packaged Facts, o mercado global de presentes corporativos deve atingir US$ 312 bilhões até 2025, impulsionado por empresas que buscam fortalecer relações através de experiências tangíveis.

A Coresight Research reforça que, após a pandemia, a tendência de personalização cresceu significativamente — hoje, marcas que investem em brindes personalizados criam conexões mais profundas e autênticas com clientes e colaboradores.

“O fim de ano é o momento ideal para as empresas expressarem gratidão e reforçarem sua presença de marca através de brindes corporativos bem planejados”, afirma Alexandre Nascimento, fundador e diretor da Brindear Brindes.

Ele complementa: “Um dos principais erros que vejo é encarar o brinde apenas como um item a ser distribuído, sem avaliar seu impacto na percepção da marca e na relação com clientes e colaboradores. Presentes corporativos bem planejados, como conjunto de canetas personalizadas, kit executivo personalizado,kit de final de ano personalizado, mochila personalizada, garrafa térmica personalizada diferente, caneca personalizada ou ecobag/sacola personalizada, quando entregues em embalagens caprichadas, como saco de presente, caixa de presente ou com laço e adesivo personalizado, reforçam a imagem da empresa e fortalecem vínculos de longo prazo”, explica.

Alexandre Nascimento reforça que o brinde corporativo pode se tornar parte estratégica da comunicação da empresa. “Quando a ação é pensada com propósito, o brinde deixa de ser apenas um presente e se transforma em uma experiência de marca. Uma empresa de brindes que entende a importância de personalização, qualidade, apresentação e embalagem agrega valor real ao relacionamento com clientes e colaboradores.”

Ele completa: “O cuidado com a entrega, a apresentação, a personalização e a embalagem dos brindes diferencia a marca no mercado. Brindes bem planejados, diferenciados e, quando possível, ecológicos, geram percepção positiva, fortalecem vínculos e podem abrir portas para novas oportunidades no ano seguinte.”

Para ele, o fim de ano é a melhor oportunidade para traduzir os valores da marca em gestos concretos:

“Empresas que investem em brindes corporativos, presentes de fim de ano e brindes personalizados de Natal constroem conexões mais sólidas, reforçam sua reputação e garantem que clientes e colaboradores se sintam valorizados e lembrados.”

