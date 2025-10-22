Wilmington PharmaTech continua sua expansão com investimento significativo da Curewell Capital

A Wilmington PharmaTech ("WPT"), uma organização norte-americana de pesquisa, desenvolvimento e fabricação por contrato (CRDMO) especializada em desenvolvimento e produção de APIs de pequenas moléculas sob medida, anunciou hoje um investimento majoritário da Curewell Capital ("Curewell"), uma empresa de private equity de Los Angeles focada em desenvolver empresas líderes no setor de saúde. Hui-Yin "Harry" Li, Ph.D., fundador e CEO da WPT, manterá uma participação significativa na empresa e continuará liderando os negócios juntamente com a equipe de gestão. A parceria com a Curewell fornecerá capital de crescimento relevante para expandir as capacidades de fabricação da WPT e ampliar ainda mais suas capacidades de ponta a ponta na produção de toda a gama de APIs de pequenas moléculas nos EUA.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251021869192/pt/

Fundada em 2003, a WPT desenvolveu ampla expertise em centenas de programas de novas substâncias farmacêuticas, abrangendo síntese complexa, química medicinal, escalonamento e fornecimento conforme GMP. A empresa oferece soluções completas de desenvolvimento, análise e fabricação de APIs, conectando de forma integrada desde a descoberta inicial e desenvolvimento clínico até a escala industrial e o fornecimento comercial.

Com sede em um campus de 54 acres em Delaware, a WPT opera duas instalações adjacentes de última geração, com amplas capacidades de fabricação em conformidade com cGMP, incluindo suítes dedicadas para APIs de alta potência (HPAPI), além de suporte a materiais de partida registrados (RSM) e uma unidade de P&D em Suzhou, China. O campus em Delaware também conta com uma grande área verde licenciada para futuras expansões na fabricação de biofarmacêuticos complexos, consolidando a WPT como parceira estratégica para inovadores do setor biotecnológico que buscam capacidade dedicada nos EUA.

"Juntos com a Curewell Capital, esperamos acelerar nossa estratégia de crescimento aproveitando nossas competências centrais, e estamos comprometidos em expandir ainda mais nossas capacidades e infraestrutura para atender melhor nossos parceiros biotecnológicos globais", afirmou o dr. Li. "A Wilmington PharmaTech é a parceira ideal para inovadores que buscam superar desafios complexos em P&D de processos e fabricação, aumentar a eficiência de custos e acelerar a produção para levar novas terapias aos pacientes mais rapidamente".

"Estamos muito animados em colaborar com o dr. Li e sua equipe excepcional, que construíram uma organização de destaque com profunda expertise científica e uma sólida reputação de excelência na comunidade científica farmacêutica", disse Michael Dal Bello, sócio da Curewell Capital. "Nosso investimento ajudará a WPT a acelerar sua próxima fase de crescimento diante da forte demanda do mercado por capacidades especializadas de desenvolvimento e uma capacidade de fabricação confiável e de alta qualidade nos EUA".

Potter Anderson atuou como consultor jurídico da Wilmington PharmaTech. Kirkland & Ellis prestou assessoria jurídicaàCurewell Capital.

Sobre a Wilmington PharmaTech

Com ampla experiência científica adquirida em centenas de programas de substâncias medicamentosas e mais de 180 submissões de IND, a Wilmington PharmaTech oferece soluções completas de desenvolvimento e fabricação de APIs de pequenas moléculas, atendendo às demandas complexas e aceleradas das fases de descoberta, clínica e comercial. A WPT oferece suporte completo em todo o ciclo de desenvolvimento de fármacos para APIs de pequenas moléculas, combinando a ciência avançada de uma organização de pesquisa por contrato com a eficiência ágil de uma organização de desenvolvimento e fabricação por contrato, incluindo síntese personalizada e suporte contínuo da química medicinal ao desenvolvimento de métodos e processos, serviços analíticos integrados e independentes, fornecimento de materiais de partida e fabricação cGMP de APIs em escala nos EUA. A Wilmington PharmaTech tem sede em Newark, Delaware, onde mantém fábricas clínicas e comerciais dedicadas em seu campus de 54 acres, além de uma instalação de desenvolvimento acelerado e suporte analítico em Suzhou, China. Para mais informações, acesse www.wilmingtonpharmatech.com.

Sobre a Curewell Capital

A Curewell é uma empresa de private equity com sede em Los Angeles, focada em construir empresas de saúde de médio porte líderes no mercado, com sede na América do Norte. Com décadas de experiência em investimentos e operação nos setores de serviços de saúde, serviços farmacêuticos, dispositivos médicos e tecnologia para saúde, a Curewell busca parcerias com fundadores e equipes de gestão de empresas de destaque que melhorem os resultados para os pacientes, aumentem a eficiência e fomentem a inovação. O framework proprietário GRO™ da Curewell é personalizado para cada empresa, visando gerar valor de longo prazo por meio de crescimento e excelência operacional. Para mais informações, acesse www.curewellcapital.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251021869192/pt/

Curewell Capital

info@curewellcapital.com

(310) 361-1510