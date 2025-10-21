Rigaku inaugura Rigaku Technology Center Taiwan

A Rigaku Holdings Corporation (sede: Akishima, Tóquio; Diretor Executivo: Jun Kawakami; doravante “Rigaku”) anuncia a criação da Rigaku Technology Taiwan Co., Ltd. (doravante “RTTW”), uma nova empresa do grupo em Taiwan, em 2025. Uma instalação dentro da RTTW, o Rigaku Technology Center Taiwan (doravante RTC-TW), iniciou a operação em larga escala em outubro de 2025.

A RTTW irá assumir as funções anteriormente gerenciadas pela filial de Taiwan da Rigaku (RCTW), estabelecida em 2024. Como base de operações da Rigaku no Leste Asiático de língua chinesa, a RTTW visa fortalecer o suporte ao cliente e promover o crescimento sustentável na região.

O RTC-TW irá atuar como base de engenharia para o avanço de P&D, suporte ao cliente e desenvolvimento conjunto. A instalação irá incluir uma sala limpa que replica ambientes de produção reais, além de espaços para demonstrações de produtos e tecnologias, treinamento e desenvolvimento conjunto. Equipes locais irão fornecer suporte de engenharia rápido e de alta qualidade. Com estes esforços, o RTTW irá intensificar ainda mais sua capacidade de oferecer soluções personalizadas para as regiões em que atua nas áreas de semicondutores, materiais e ciências biológicas.

Principais campos de apoio

Medição de semicondutores: medição de espessura, composição e cristalinidade; fluorescência de raios X de reflexão total (TXRF), topografia de raios X, medição de dimensão crítica, análise de tensão/distorção, inspeção de pacotes

Avaliação das características do material: difração de raios X (XRD), fluorescência de raios X (XRF), imagens de tomografia computadorizada 3D (3DCT)

Ciências da vida: Análise da estrutura biomolecular e desenvolvimento de medicamentos

Sam Chao, Presidente da RTTW, fez os seguintes comentários:

Taiwan abriga alguns dos fabricantes de semicondutores e instituições científicas mais avançados do mundo. A criação da RTTW e o lançamento do RTC-TW refletem o profundo e duradouro compromisso da Rigaku com Taiwan. Juntos, formam a base para uma resposta mais rápida, cooperação mais profunda e inovação mais ágil em semicondutores, ciência dos materiais e ciências da vida.

Kiyoshi Ogata, Vice-Presidente Executivo Sênior e Diretor Geral da Divisão de Produtos, fez os seguintes comentários:

À medida que o ritmo da inovação acelera, a importância de trabalhar lado a lado com nossos clientes nunca foi tão grande.

Em particular, iremos impulsionar a aplicação de novas tecnologias e o avanço de soluções analíticas através da cooperação com clientes em lógica de última geração e embalagens avançadas.

Este centro permite que nossas equipes operem próximas ao ecossistema de semicondutores de Taiwan, enquanto permanecem fortemente conectadas aos recursos mundiais de P&D e fabricação da Rigaku no Japão.

Nome: Rigaku Technology Taiwan Co., Ltd. (RTTW) / Rigaku Technology Center Taiwan (RTC-TW) Endereço: 3F-7, No. 12 Taiyuan 2nd Street Tai Yuen Hi-Tech Industry Park, Zhubei, Hsinchu County 302082, Taiwan, R.O.C. E-mail: RTC.TW@rigaku.com URL: https://rigaku.com/products/semiconductor-metrology/rigaku-technology-center-taiwan ?

Uma cerimônia de inauguração foi realizada hoje (20 de outubro de 2025) para marcar o início das operações em larga escala na RTTW e no RTC-TW. Os convidados foram convidados a conhecer algumas das tecnologias de ponta e as operações locais da Rigaku mediante um tour pelo escritório e uma apresentação dos equipamentos da nova instalação.

Desde a sua fundação em 1951, os profissionais de engenharia do grupo Rigaku vêm se dedicando a beneficiar a sociedade com tecnologias de ponta, incluindo notavelmente suas principais áreas de análise térmica e de raios X. Com presença de mercado em 136 países e regiões, e cerca de 2.000 funcionários em 9 operações internacionais, a Rigaku é parceira de soluções na indústria e em institutos de análise de pesquisa. Nossa taxa de vendas no exterior alcançou cerca de 70%, mantendo uma participação de mercado excepcionalmente alta no Japão. Junto com nossos clientes, continuamos nos desenvolvendo e crescendo. À medida que as aplicações se expandem de semicondutores, materiais eletrônicos, baterias, meio ambiente, recursos, energia e ciências da vida para outros campos de alta tecnologia, a Rigaku realiza inovações "Para Melhorar Nosso Mundo Impulsionando Novas Perspectivas". Para mais detalhes, acesse rigaku-holdings.com/english

