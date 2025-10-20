Instituto Nexxera completa 17 anos com nova parceria

O Instituto Nexxera celebra 17 anos de atuação em 2025, marcando o momento com o lançamento de uma nova fase do seu principal projeto, o Conexxão de Impacto, que passa a se chamar Conexxão de Impacto TEC, e com o anúncio de uma parceria com o Instituto Cidades Invisíveis, organização que atua em comunidades periféricas de várias regiões do país.

Alinhado ao propósito do Grupo Nexxees — seu investidor e parceiro na promoção de iniciativas de transformação — o Instituto entra em uma etapa de inovação com propósito, com foco na inclusão digital e na formação de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade social para o mercado de tecnologia.

Desde 2008, quando iniciou suas atividades com a Escola de Fábrica, passando pelo projeto Aprender a Fazer e, mais recentemente, pelo Conexxão de Impacto, o Instituto Nexxera mantém o compromisso de gerar transformação social por meio do desenvolvimento humano, do protagonismo e do acesso ao conhecimento. A nova fase reforça sua atuação na formação de talentos e geração de oportunidades em um dos setores mais relevantes da economia de Florianópolis: a tecnologia.

Nascida na capital catarinense e principal empresa do Grupo, a Nexxera, especialista em soluções tecnológicas para gestão financeira e mercantil, compartilha dessa visão de futuro. A companhia tem a sustentabilidade e a inovação como pilares estratégicos, buscando constantemente promover avanços tecnológicos que também gerem impacto positivo para a sociedade. Essa visão está no DNA do Grupo Nexxees e inspira a atuação do Instituto, que há 17 anos aplica os valores de inclusão, educação e responsabilidade social em suas ações.

“Ao longo dessa trajetória, impactamos centenas de vidas, preparando pessoas para o mercado de trabalho em diversas áreas, apoiando o empreendedorismo e impulsionando a criação de novos negócios. Foram muitas mãos envolvidas e parcerias inspiradoras que tornaram tudo isso possível”, afirma Carla Inácio, diretora do Instituto Nexxera.

Em sua 13ª edição, o Conexxão de Impacto TEC tem como objetivo preparar adolescentes e jovens não apenas para o mercado de trabalho, mas também para uma atuação cidadã e crítica no mundo digital, contribuindo para a construção de uma sociedade mais inclusiva e equitativa.

Entre as ações que marcam esse novo ciclo estão:

Parceria com o Instituto Cidades Invisíveis, que inaugurou recentemente seu novo espaço no centro de Florianópolis. O Instituto Nexxera apoiará o projeto Integra Perifa 2.0, reafirmando seu compromisso com a formação e democratização do conhecimento nas comunidades da região central da capital catarinense;





Desenvolvimento de uma jornada inicial de tecnologia em parceria com voluntários do Grupo Nexxees, unindo competências digitais e habilidades socioemocionais. A trilha formativa será aplicada inicialmente na Casa São José, na comunidade da Serrinha, em Florianópolis — instituição parceira de longa data do Instituto Nexxera.





A ação na Casa São José começa na segunda quinzena de outubro e contará com oficinas cocriadas por voluntários das áreas de Tecnologia e Pessoas do Grupo Nexxees, em conjunto com educadores da instituição. O laboratório de informática, recentemente reformado pelo projeto Conexxão Jovem, será o ponto de partida para essa nova jornada de aprendizado.

“Nosso objetivo é formar jovens para um futuro mais conectado e consciente. Queremos que eles dominem as ferramentas tecnológicas, mas também compreendam o poder de transformação social que essas ferramentas carregam”, completa Carla Inácio.

Com essa nova fase, o Instituto Nexxera reafirma seu compromisso de gerar oportunidades que promovam transformações reais na vida das pessoas e comunidades mais vulneráveis dos territórios onde atua, fortalecendo a rede de parceiros e promovendo inovação com propósito.

Sobre o Instituto Nexxera



Criado em 2008, o Instituto Nexxera é o investimento social do Grupo Nexxees e tem como missão promover a transformação social por meio de iniciativas voltadas ao desenvolvimento humano, à educação e à empregabilidade. Ao longo de 17 anos, já impactou centenas de pessoas em projetos que estimulam o protagonismo, a inclusão e o acesso ao conhecimento, fortalecendo o ecossistema social e econômico da Grande Florianópolis.

Sobre o Instituto Cidades Invisíveis



Fundado em 2012, o Instituto Cidades Invisíveis atua na transformação de realidades em diversas cidades do país, impactando milhares de jovens em situação de vulnerabilidade. Por meio de projetos culturais, educacionais e de assistência social, promove o acesso ao conhecimento, às novas tecnologias e à cidadania. Em 2025, inaugurou sua nova sede no centro de Florianópolis, com o projeto Integra Perifa 2.0, espaço dedicado a oficinas, acolhimento e formação de crianças, adolescentes e famílias da Grande Florianópolis.