Lumine expande portfólio com gestão do Shopping Cerrado

Perto de completar 10 anos de operação, o Shopping Cerrado alcança mais um marco significativo em sua história. Em outubro de 2024, o Grupo Odilon Santos, que lançou o empreendimento em 2012 em parceria com a Cyrela Comercial Properties (atual SYN), adquiriu a totalidade da propriedade. Agora, em 2025, o centro de compras passa a contar também com a Lumine, administradora de shopping centers que atua há 20 anos em território nacional. A nova fase vem acompanhada de planos de expansão nos negócios, reforçando sua posição como um player relevante e com alto potencial de crescimento no setor, um segmento de peso na economia.

“Estamos muito felizes em anunciar esta nova fase do Shopping Cerrado, agora com a parceria estratégica entre Grupo Odilon Santos e da Lumine. Essa união representa um passo importante para o fortalecimento da nossa operação, trazendo mais experiência e solidez para o nosso crescimento”, declara Ronaldo Veiga Junior, superintendente do centro de compras.

Com a chegada da Lumine, que soma duas décadas de experiência no mercado imobiliário voltado ao varejo, a gestão do Shopping Cerrado ganha uma nova força. Liderada pelos sócios Cláudio Sallum e Marcelo Sallum, a empresa adota uma visão independente e uma abordagem “full service”, além de uma base sólida e transparente orientada por dados, para oferecer assessoria completa que vai do planejamento inicial à administração e comercialização. Atualmente, estão sob a sua gestão 185 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) em empreendimentos instalados em diversos estados do Brasil: São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Rio Grande do Norte e, agora, Goiás, com a chegada do Shopping Cerrado ao portfólio.

Segundo o executivo Cláudio Sallum, a entrada do Shopping Cerrado representa um movimento estratégico que demonstra a confiança do mercado na Lumine. Ao longo de sua trajetória, a empresa já planejou e desenvolveu mais de 1,5 milhão de metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL) e participou da implantação e gestão de 45 shopping centers em todo o território nacional. “O Shopping Cerrado já está consolidado como um polo de compras, lazer e serviços em Goiânia. Nosso objetivo é expandir ainda mais as possibilidades de negócios locais e fortalecer a atuação regional do empreendimento”, afirma o executivo.

Inaugurado oficialmente em 2014, o Shopping Cerrado iniciou suas operações ao público em 2016 e se tornou um destino para entretenimento, lazer e compras em Goiânia (GO), que é considerada a 10ª maior cidade do Brasil com quase 1,5 milhão de habitantes. Com uma área de 28 mil m² e aproximadamente 110 lojas, incluindo importantes âncoras, distribuídas em três pavimentos, o centro de compras tem uma localização de fácil acesso e em constante desenvolvimento, o que garante uma experiência completa e diversificada aos seus frequentadores.