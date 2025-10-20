Girlstart vence o primeiro prêmio F1® Allwyn Global Community Award nos EUA

Primeiro F1 ® Allwyn Global Community Award dos EUA é concedidoàiniciativa de Austin voltada ao STEM para garotas

AUSTIN, Texas, Oct. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Allwyn, empresa multinacional de entretenimento voltada para loterias, e a Formula 1 anunciaram a Girlstart como a primeira vencedora nos Estados Unidos do prêmio F1® Allwyn Global Community Award, juntamente com uma doação de € 100.000 (equivalente a mais de US$ 117.000). A doação, oferecida pela Allwyn, será usada para fortalecer o trabalho positivo da Girlstart na comunidade local, apresentando carreiras em STEM a garotas que historicamente foram marginalizadas.

Com sede no polo tecnológico de Austin – lar do MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX de FORMULA 1® 2025 – a Girlstart é uma organização nacional que incentiva garotas a explorar STEM. Ela oferece programas extracurriculares envolventes, liderados por uma equipe e mentoras exclusivamente femininas, criados para ajudar garotas a perseguirem seus sonhos independentemente de etnia ou origem. As mulheres continuam sub-representadas em carreiras STEM, compondo apenas 34% dos profissionais com diploma universitário na área, e menos de 10% desses cargos são ocupados por mulheres de cor.*

Somente no Texas, a Girlstart atende a mais de 1.800 garotas entre 9 e 14 anos todos os anos, por meio de acampamentos, conferências e atividades práticas de STEM. A organização colabora com a F1 há vários anos, trazendo o STEMàvida para garotas em Austin com experiências empolgantes – desde sessões de programação de robôs até acesso aos bastidores da tecnologia de corrida, engenheiros e pilotos no Circuito das Américas da F1.

Neste fim de semana de corrida, a Girlstart estará no circuito para um dia de atividades e mentoria relacionadas ao STEM, incluindo programas como design de troféus – nos quais as garotas criarão troféus personalizados de F1 que serão avaliados e premiados pelos pilotos – além de uma corrida de revezamento na pista, onde poderão correr ao lado de outros atletas e engenheiros.

Nos próximos 12 meses, a doação da Allwyn permitiráàGirlstart apoiar suas atividades ambiciosas, incluindo 33 programas práticos semanais de STEM após o horário escolar, 16 acampamentos de verão com duração de uma semana e a conferência "Austin Girls in STEM", que alcançará mais de 1.250 garotas no centro do Texas.

O F1® Allwyn Global Community Award, lançado este ano como parte da parceria plurianual entre a F1 e a Allwyn, reflete o compromisso conjunto de promover mudanças positivas e retribuir às comunidades em que atuam. Durante a temporada de 2025, um total de quatro iniciativas locais ligadasàF1 e com impacto positivo em seus países – que podem incluir avanços em educação, cultura, bem-estar e sustentabilidade – serão escolhidas por um painel de jurados para receber cada uma doação de € 100.000 da Allwyn.

Outros dois vencedores receberão o prêmio F1® Allwyn Global Community Award nesta temporada nas seguintes corridas:

FORMULA 1 ® GRANDE PRÊMIO DA CIDADE DO MÉXICO 2025 – 24 a 26 de outubro de 2025

GRANDE PRÊMIO DA CIDADE DO MÉXICO 2025 – 24 a 26 de outubro de 2025 FORMULA 1® HEINEKEN GRANDE PRÊMIO DE LAS VEGAS 2025 – 20 a 22 de novembro de 2025

A ambição da Allwyn é expandir o prêmio para abranger mais corridas na temporada de 2026 e continuar celebrando projetos que geram um impacto significativo.

Katarína Kohlmayer, membro do conselho de administração da Allwyn International AG e jurada do prêmio F1® Allwyn Global Community Award, declarou: "O trabalho da Girlstart em Austin e em todos os Estados Unidos é tanto significativo quanto importante. Na Allwyn, valorizamos aqueles que se arriscam – mas entendemos que é muito mais fácil perseguir seus sonhos quando se tem as habilidades e a confiança para ter sucesso, além de oportunidades e modelos inspiradores. A Girlstart faz isso de forma brilhante, e estou muito feliz em ajudá-los a capacitar ainda mais garotas da comunidade de Austin e de outras regiões."

Ellen Jones, chefe de ESG da Formula 1, afirmou: "Na Formula 1, somos movidos por uma constante ambição de inspirar a próxima geração e ampliar o acesso ao nosso esporte. A Girlstart é uma excelente iniciativa que inspira jovens mulheres interessadas em áreas STEM e lhes dá acesso para seguir seus sonhos, por isso estamos muito felizes que elas tenham vencido o prêmio F1 Allwyn Global Community Award. Seu comprometimento terá um impacto profundo em muitas das jovens que apoiam, ajudando-as a trilhar um caminho para carreiras em STEM e no automobilismo."

A vencedora do prêmio F1® Allwyn Global Community Award, Shane Woods, da Girlstart, declarou: "Vislumbramos um futuro em que qualquer garota acredite ter o potencial de mudar o mundo por meio da ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM), e a F1 tem sido um enorme apoio para o nosso trabalho aqui em Austin. A doação da Allwyn fará uma grande diferença, garantindo que tenhamos os suprimentos, a equipe e o treinamento necessários para expandir nosso programa no próximo ano e aumentar o número de garotas que poderemos inspirar para o futuro."

* De acordo com o relatório anual do NGCP, State of Girls and Women in STEM

Sobre a Allwyn

A Allwyn é uma operadora multinacional líder de loterias. A Allwyn constrói loterias melhores que retornam mais para boas causas, concentrando-se em inovação, tecnologia, eficiência e segurança em um portfólio crescente de entretenimento de jogos casuais. A abordagem centrada na loteria e focada em jogos recreativos acessíveis garantiuàAllwyn posições de liderança com marcas de confiança em toda a Europa – na Áustria, República Tcheca, Grécia e Chipre, Itália, Reino Unido e Estados Unidos (Illinois).

Sobre a parceria da Allwyn com a Formula 1®

A parceria plurianual com a Formula 1® representa um esforço para aumentar o reconhecimento global da Allwyn, com as 24 corridas do esporte em todo o mundo, 750 milhões de fãs, 96 milhões de seguidores nas redes sociais, além de seu alcance em canais de transmissão e plataformas de entretenimento.

A parceria reforçará a posição da Allwyn como uma marca internacional que promove impacto comunitário globalmente, apoiando seus planos de crescimento mundial.

No centro da parceria está o desenvolvimento de iniciativas que apoiam a ambição da empresa de ser um contribuinte positivo para a sociedade em nível global. Com a Allwyn e a Formula 1® igualmente comprometidas em capacitar fãs e comunidades locais, a parceria daráàAllwyn a oportunidade de utilizar a crescente base internacional de fãs do esporte para celebrar aqueles que promovem mudanças positivas, compartilhando essas histórias inspiradoras em nível global.

Sobre a Formula 1®

As corridas de Formula 1® começaram em 1950 e são a competição de automobilismo mais prestigiada do mundo, além da série esportiva anual mais popular do planeta. A Formula One World Championship Limited faz parte da Formula 1® e detém os direitos comerciais exclusivos do FIA Formula One World Championship™. A Formula 1® é uma subsidiária da Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK), vinculada às ações de acompanhamento do Formula One Group. O logotipo F1, o logotipo F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB e marcas relacionadas são marcas registradas da Formula One Licensing BV, uma empresa Formula 1. Todos os direitos reservados.

