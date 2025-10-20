Fluid Feeder leva solução para controle de macrófitas na Fenasan 2025

Tecnologias e soluções para o controle de macrófitas (aguapés), algas vegetativas e algas micro celulares se constituem no principal produto da Fluid Feeder, empresa especializada em soluções para tratamento de água e efluentes na Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente – Fenasan que será realizada entre 21 e 23 outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo – SP.

A Fenasan é considerada pelo setor uma das maiores feiras de saneamento da América Latina. “A Fluid Feeder mais uma vez marcará presença como expositora, reafirmando seu compromisso em entregar soluções tecnológicas que ajudem a transformar o setor”, informa o engenheiro Francisco Carlos Oliver, CEO da empresa.

A solução para controle de macrófitas que a Fluid Feeder traz, em parceria com a empresa mexicana Dakatso, se constitui em um sistema com barreiras físicas para contenção dos vegetais, que executa a coleta, trituração e moagem, secagem e conversão em fertilizante ou em elementos estruturais.

As macrófitas aquáticas são espécies vegetais visíveis a olho nu, cujas partes fotossintetizantes ativas são permanentemente — ou por alguns meses do ano — submersas ou, ainda, flutuantes. Essa variedade de plantas aquáticas geralmente habita brejos e lugares parecidos. Podem causar os mesmos problemas que as algas acarretam nos sistemas de tratamento de água.

Outra tecnologia apresentada aos visitantes será um aparelho de controle de algas que é empregado para a contenção desses vegetais, além também da vegetação macrófita. Segundo o site Science Direct as algas causam muitos problemas em sistemas de tratamento de água, na captação em reservatórios e lagoas, e em grandes fontes de água com efluentes industriais e domésticos.

No mix de produtos expostos da Fluid Feeder, entre outros, estarão presentes sistemas de controle de odores, sensores de monitoramento inteligente de gases, equipamentos de controle analítico de qualidade da água, tecnologia de controle de nível de manto de lodo por ultrassom, e a solução de retrolavagem de filtros com controle ultrassônico.

Posicionamento na Fenasan 2025

A Fluid Feeder vai expor suas soluções num estande na Ilha Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos), um espaço compartilhado por grandes marcas da indústria nacional de saneamento. Segundo o CEO da Fluid Feeder, Francisco Carlos Oliver, “este local tem sido visitado por causa da formação de inúmeras alianças estratégicas, do fortalecimento das redes de contatos qualificados, além do empoderamento de toda cadeia produtiva do saneamento”.

Na opinião dele, a indústria de saneamento no Brasil atravessa um período decisivo. “A implementação do novo quadro regulatório estabeleceu uma série de objetivos e investimentos que destacam o setor como uma das áreas com maior potencial de expansão nos anos a seguir”, analisa.

No seu entender, aquelas companhias que possuírem tecnologia, credibilidade e reconhecimento se tornarão protagonistas ou parceiras estratégicas nesta ampla transformação do segmento. “A participação na Fenasan 2025 não só reforça a importância de nossa empresa, mas também ressalta a perspectiva naquelas soluções que promovam a eficiência, sustentabilidade e resultados, tanto para os clientes quanto para a população”, salienta Oliver.

O evento, a seu ver, “é onde o público poderá conferir de perto as soluções que têm transformado o mercado, e conversar com especialistas para entender e se conectar com o que há de mais atual e relevante no setor”.