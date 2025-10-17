Médico especialista de Florianópolis orienta sobre lipedema

O lipedema é frequentemente confundido com obesidade ou linfedema. A condição manifesta-se pelo acúmulo de tecido adiposo simétrico e doloroso, especialmente em coxas e panturrilhas, com tendência à formação de hematomas e sensação de peso. Essa característica difere da obesidade comum, pois não responde apenas a dietas restritivas ou exercícios físicos.

O Consenso Brasileiro de Lipedema (2025), publicado em periódico científico nacional, estabelece critérios técnicos para diagnóstico, estadiamento e manejo da doença. O documento, elaborado com a participação de especialistas da área, destaca que o tratamento conservador deve ser a primeira conduta terapêutica e que intervenções invasivas devem ser avaliadas apenas em casos de resposta insatisfatória após medidas estruturadas.

Entre as recomendações do consenso, estão a combinação de terapia compressiva, tratamento fisioterapêutico, alimentação equilibrada com enfoque anti-inflamatório e acompanhamento interdisciplinar. Essas medidas, segundo os especialistas envolvidos, constituem o alicerce do cuidado clínico ético e pautado em evidências científicas.

Protocolo BeyondLegs e alinhamento às diretrizes nacionais

Em conformidade com as recomendações do consenso, foi desenvolvido o protocolo BeyondLegs, voltado ao manejo conservador do lipedema. O método é estruturado em torno de cinco tecnologias complementares e requer atuação conjunta de uma equipe multidisciplinar.

Entre os recursos utilizados, destacam-se:

Terapia compressiva segmentada adaptada ao paciente; Drenagem linfática assistida por tecnologia; Ultrassom terapêutico voltado à mobilização tecidual; Radiofrequência ou outras modalidades de energia de baixa intensidade; Monitoramento digital contínuo para acompanhamento clínico.

De acordo com o Dr. Ricardo Rizzo Luiz, CRM 18647 – RQE 17257, Cirurgião Vascular especialista em Lipedema, “o protocolo BeyondLegs foi criado para oferecer uma estrutura de cuidado contínuo e baseado em ciência, respeitando o princípio da conduta conservadora como primeira escolha”.

Fundamentação científica e relevância clínica

O Consenso Brasileiro de Lipedema (2025) reforça que a abordagem conservadora é considerada segura e eficaz na redução de sintomas como dor e edema, além de contribuir para a estabilização da evolução da doença. O documento também orienta que procedimentos invasivos, como a lipoaspiração linfopreservadora, devem ser analisados apenas após a aplicação completa das medidas não cirúrgicas e com respaldo técnico adequado.

A literatura científica recente tem reforçado a necessidade de protocolos estruturados e condutas personalizadas, com ênfase em terapias físicas e reeducação metabólica. O tratamento deve ser conduzido por profissionais capacitados, considerando a individualidade clínica de cada paciente e o estágio da doença.

Papel do especialista e importância da padronização científica

O acompanhamento médico especializado é essencial para garantir diagnóstico preciso e implementação adequada das estratégias terapêuticas. Em Florianópolis, o Dr. Ricardo Rizzo Luiz, CRM 18647 – RQE 17257, Cirurgião Vascular especialista em Lipedema, atua no desenvolvimento e aplicação do protocolo BeyondLegs, alinhado aos parâmetros definidos pelo consenso nacional.

“O manejo do lipedema exige um olhar clínico criterioso e interdisciplinar. O objetivo é oferecer segurança, previsibilidade e resultados duradouros, sempre respeitando as diretrizes estabelecidas pela comunidade científica”, explica o Dr. Ricardo Rizzo Luiz, CRM 18647 – RQE 17257, Cirurgião Vascular especialista em Lipedema.

A padronização de condutas clínicas e a disseminação de informações técnicas sobre o lipedema são passos fundamentais para aprimorar a prática médica e fortalecer o compromisso ético com a saúde. O Consenso Brasileiro de Lipedema (2025) representa um marco nesse sentido, consolidando o papel do tratamento conservador como base essencial da conduta terapêutica.