Médico especialista de Florianópolis orienta sobre lipedema
O lipedema caracteriza-se pelo acúmulo simétrico de gordura nos membros inferiores e dor associada. O manejo adequado requer abordagem multidisciplinar e protocolos baseados em consenso científico
O lipedema é frequentemente confundido com obesidade ou linfedema. A condição manifesta-se pelo acúmulo de tecido adiposo simétrico e doloroso, especialmente em coxas e panturrilhas, com tendência à formação de hematomas e sensação de peso. Essa característica difere da obesidade comum, pois não responde apenas a dietas restritivas ou exercícios físicos.
O Consenso Brasileiro de Lipedema (2025), publicado em periódico científico nacional, estabelece critérios técnicos para diagnóstico, estadiamento e manejo da doença. O documento, elaborado com a participação de especialistas da área, destaca que o tratamento conservador deve ser a primeira conduta terapêutica e que intervenções invasivas devem ser avaliadas apenas em casos de resposta insatisfatória após medidas estruturadas.
Entre as recomendações do consenso, estão a combinação de terapia compressiva, tratamento fisioterapêutico, alimentação equilibrada com enfoque anti-inflamatório e acompanhamento interdisciplinar. Essas medidas, segundo os especialistas envolvidos, constituem o alicerce do cuidado clínico ético e pautado em evidências científicas.
Protocolo BeyondLegs e alinhamento às diretrizes nacionais
Em conformidade com as recomendações do consenso, foi desenvolvido o protocolo BeyondLegs, voltado ao manejo conservador do lipedema. O método é estruturado em torno de cinco tecnologias complementares e requer atuação conjunta de uma equipe multidisciplinar.
Entre os recursos utilizados, destacam-se:
Terapia compressiva segmentada adaptada ao paciente;
Drenagem linfática assistida por tecnologia;
Ultrassom terapêutico voltado à mobilização tecidual;
Radiofrequência ou outras modalidades de energia de baixa intensidade;
Monitoramento digital contínuo para acompanhamento clínico.
De acordo com o Dr. Ricardo Rizzo Luiz, CRM 18647 – RQE 17257, Cirurgião Vascular especialista em Lipedema, “o protocolo BeyondLegs foi criado para oferecer uma estrutura de cuidado contínuo e baseado em ciência, respeitando o princípio da conduta conservadora como primeira escolha”.
Fundamentação científica e relevância clínica
O Consenso Brasileiro de Lipedema (2025) reforça que a abordagem conservadora é considerada segura e eficaz na redução de sintomas como dor e edema, além de contribuir para a estabilização da evolução da doença. O documento também orienta que procedimentos invasivos, como a lipoaspiração linfopreservadora, devem ser analisados apenas após a aplicação completa das medidas não cirúrgicas e com respaldo técnico adequado.
A literatura científica recente tem reforçado a necessidade de protocolos estruturados e condutas personalizadas, com ênfase em terapias físicas e reeducação metabólica. O tratamento deve ser conduzido por profissionais capacitados, considerando a individualidade clínica de cada paciente e o estágio da doença.
Papel do especialista e importância da padronização científica
O acompanhamento médico especializado é essencial para garantir diagnóstico preciso e implementação adequada das estratégias terapêuticas. Em Florianópolis, o Dr. Ricardo Rizzo Luiz, CRM 18647 – RQE 17257, Cirurgião Vascular especialista em Lipedema, atua no desenvolvimento e aplicação do protocolo BeyondLegs, alinhado aos parâmetros definidos pelo consenso nacional.
“O manejo do lipedema exige um olhar clínico criterioso e interdisciplinar. O objetivo é oferecer segurança, previsibilidade e resultados duradouros, sempre respeitando as diretrizes estabelecidas pela comunidade científica”, explica o Dr. Ricardo Rizzo Luiz, CRM 18647 – RQE 17257, Cirurgião Vascular especialista em Lipedema.
A padronização de condutas clínicas e a disseminação de informações técnicas sobre o lipedema são passos fundamentais para aprimorar a prática médica e fortalecer o compromisso ético com a saúde. O Consenso Brasileiro de Lipedema (2025) representa um marco nesse sentido, consolidando o papel do tratamento conservador como base essencial da conduta terapêutica.
