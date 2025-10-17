Obra aborda estratégias de marketing digital e engajamento

O avanço das tecnologias digitais e o uso crescente das redes sociais transformam a forma como empresas se comunicam com seus públicos. É nesse cenário que, em 2025, a executiva e estrategista Denise Prestes Panyagua lança o livro Marketing Digital e Redes Sociais: como conquistar audiências e construir relacionamentos de valor, disponível gratuitamente na Amazon até dezembro. A obra apresenta conceitos e práticas que ajudam negócios de diferentes portes e segmentos a desenvolver conexões mais genuínas com seus consumidores, unindo dados, propósito e experiência.

Segundo a autora, a proposta é tornar o marketing mais acessível e humano. “Muitos profissionais e empreendedores ainda enxergam o digital apenas como canal de vendas. O livro mostra como o relacionamento é o verdadeiro motor da performance — e como marcas de qualquer tamanho podem crescer quando entendem isso”, afirma Denise.

Com mais de duas décadas de atuação em marketing e comunicação digital, Denise reúne na publicação casos e aprendizados de sua experiência em empresas de grande porte e no universo de negócios independentes. O conteúdo combina fundamentos de estratégia, gestão de reputação e storytelling, além de orientações práticas sobre o uso ético da inteligência artificial no marketing — tema que será aprofundado em seu próximo livro, previsto para 2026.

“Vivemos um momento em que a tecnologia redefine o papel do profissional de marketing. O desafio agora é usar as ferramentas com consciência e propósito, para gerar valor real às pessoas e à sociedade”, complementa a autora.

O lançamento de Marketing Digital e Redes Sociais representa uma contribuição ao debate sobre inovação e comportamento do consumidor, reforçando a importância de práticas sustentáveis e orientadas a dados nas estratégias de comunicação contemporâneas.