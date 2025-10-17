Análise da Squawka sobre recordes de clubes da Premier League após pausas internacionais

LONDRES, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Squawka divulgou hoje uma análise baseada em dados que examina o desempenho dos clubes da Premier League em sua primeira partida da liga imediatamente após as pausas internacionais (de outubro de 2020 até o presente), revelando que o Manchester City e o Liverpool são os times de destaque nos últimos cinco anos, enquanto o Everton ocupa a lanterna na tabela.

Conclusões Principais

Com o retorno da Premier League, a Squawka analisou o desempenho de cada clube logo após uma pausa internacional, revelando algumas tendências fascinantes para seus leitores.

Nossa pesquisa mostra que Manchester City e Liverpool dominam após partidas internacionais, enquanto Everton e Crystal Palace têm dificuldades para retomar o bom futebol após a pausa.

O Liverpool venceu quatro jogos consecutivos após a pausa internacional, a maior sequência de vitórias da liga.

O Manchester City, por sua vez, perdeu apenas uma em dezessete partidas.

O Manchester United não vence há três jogos… e viaja para Anfield no domingo.

O Arsenal está em uma sequência de três vitórias desde a derrota para o Bournemouth em outubro de 2024.

O Aston Villa está invicto nas 10 partidas que sucedem o intervalo desde a Copa do Mundo de 2022.

Já o Everton venceu apenas onze dos últimos 11 jogos. A equipe visita o City neste sábado.

O Crystal Palace não vence há nove jogos, o que representa a pior sequência na liga.



Metodologia

As classificações são baseadas exclusivamente na primeira partida da liga logo após cada pausa internacional , de outubro de 2020 até o presente.

, de até o presente. As equipes refletem o grupo 2025/26 da Premier League ; para clubes promovidos durante a janela (por exemplo, Sunderland ), os resultados de temporadas relevantes na EFL (League One/Championship) são incluídos de modo a refletir o mesmo tipo de jogo após a pausa.

; para clubes promovidos durante a janela (por exemplo, ), os resultados de temporadas relevantes na (League One/Championship) são incluídos de modo a refletir o mesmo tipo de jogo após a pausa. As métricas de resumo incluem: jogos disputados, vitórias, empates, derrotas, gols a favor/contra, saldo de gols e pontos acumulados nessas partidas.

acumulados nessas partidas. Fonte de dados: Squawka

Comentários

“Os jogos que sucedem pausas internacionais são um teste decisivo para a profundidade do elenco e a preparação do treinador. Os clubes que conseguem administrar melhor as viagens, a recuperação e a reintegração tendem a começar voando quando o futebol nacional é retomado”, declarou Tom Dutton, Chefe de Conteúdo da Squawka. “Nossa classificação destaca os padrões que os fãs sentem intuitivamente, mas com o contexto de dados de cinco temporadas para separar o ruído das tendências na análise.”

Leia a análise na íntegra

Confira a análise completa no Squawka: Classificação dos clubes da Premier League: recordes após pausas internacionais.

Sobre a Squawka

A Squawka é uma marca de mídia fubebolística que fornece notícias, análises baseadas em dados, estatísticas ao vivo e recursos sobre a Premier League, a Liga dos Campeões e as principais competições globais. A Squawka combina insights com dados líderes do setor para ajudar os fãs a entenderem o jogo com mais profundidade.

Contato: squawka@onetwentygroup.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001133663)