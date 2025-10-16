Alpaca se torna membro da Bolsa Nasdaq, avançando em sua infraestrutura completa de corretagem

A Alpaca, uma corretora self-clearing que oferece ações, ETFs, opções e renda fixa, anunciou hoje sua aceitação como Membro da Bolsa Nasdaq. Isso reforça a presença da Alpaca no mercado dos EUA e demonstra seu progresso contínuo na construção de uma infraestrutura de corretagem interna completa.

Alpaca's Nasdaq membership, along with its recent Fixed Income Clearing Corporation (FICC) and the Options Clearing Corporation (OCC) memberships, marks the company’s growing role as a recognized market participant.

Como membro da Nasdaq, a Alpaca pode se conectar diretamente ao livro de ordens da bolsa, oferecendo acesso simplificado a toda a sua liquidez e a uma ampla gama de tipos de ordens.

"Nossa entrada na Nasdaq demonstra a maturidade e o progresso da Alpaca nos mercados financeiros, destacando a gama cada vez maior de produtos de negociação que podemos oferecer, conectando nossos usuários diretamente a um dos mercados de ações mais importantes do mundo", comentou Tony Lee, diretor global de corretagem da Alpaca.

Esse marco se soma às recentes filiações da AlpacaàFixed Income Clearing Corporation (FICC) eàOptions Clearing Corporation (OCC), além do seu status de compensação já existente na DTCC. Juntas, essas aprovações reforçam o papel crescente da empresa como participante reconhecida do mercado.

"O papel da Alpaca é fornecer uma infraestrutura que ofereça aos parceiros rapidez, confiabilidade e confiança", disse Yoshi Yokokawa, CEO e cofundador da Alpaca. "Para que a infraestrutura cumpra seu propósito, ela precisa ser flexível, oferecendo mais opções para que os parceiros proporcionem experiências melhores. Tornar-se membro da Nasdaq fortalece ainda mais a base completa que estamos construindo com nossa tecnologia e corretagem internas".

A Alpaca é uma corretora self-clearing sediada nos EUA que fornece infraestrutura de corretagem para ações, ETFs, renda fixa, negociação 24/5 e opções, tendo captado mais de US$ 170 milhões em investimentos. A empresa conta com o apoio de investidores de alto nível no mundo todo, incluindo Portage Ventures, Spark Capital, Tribe Capital, Social Leverage, Horizons Ventures, Unbound, SBI Group, Derayah Financial, Elefund e Y Combinator. Para mais informações, acesse: alpaca.markets

