Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Grupo Adali lança solução de IA na Fenalaw 2025

O lançamento será apresentado durante um dos maiores eventos jurídicos da América Latina e tem como proposta transformar a rotina de advogados com uma solução de inteligência artificial especializada

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
16/10/2025 13:39

compartilhe

SIGA
x
Grupo Adali lança solução de IA na Fenalaw 2025
Grupo Adali lança solução de IA na Fenalaw 2025 crédito: DINO

O Grupo Adali, conhecido por soluções como o Correspondente Dinâmico, Adv Dinâmico e Central do Direito, anuncia o lançamento oficial do JusDinâmico, sua nova plataforma jurídica baseada em inteligência artificial (IA). A apresentação acontece entre os dias 22 e 24 de outubro, durante a Fenalaw 2025, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“A tecnologia está libertando os advogados das tarefas operacionais para focar no que realmente importa: estratégia, relacionamento com clientes e resolução de conflitos”, afirma Gian Nunes, cofundador do Grupo Adali e especialista em tecnologia jurídica. 

Com o JusDinâmico, um profissional autônomo pode operar com eficiência comparável a grandes bancas, graças à escalabilidade que a inteligência artificial permite. A primeira versão da plataforma será apresentada durante a Fenalaw com demonstrações ao vivo da IA em ação. 

Entre as principais capacidades integradas da IA do JusDinâmico, estão:

  • Prospecção automatizada de novos casos jurídicos, com acesso a clientes reais;

  • Criação automatizada de sites profissionais para advogados;

  • Leitura de documentos e cadastro inteligente de clientes, com preenchimento automático;

  • Geração de peças simples, complexas e contratos jurídicos com linguagem técnica e validação de jurisprudências e legislação;

  • Organização e controle de prazos com alertas e margem de segurança;

  • Produção de conteúdo jurídico personalizado (artigos) para captação digital de clientes;

  • Interação via chat com IA jurídica treinada, capaz de interpretar documentos e sugerir peças e recursos.

“O advogado que usa o Jus Dinâmico pode ganhar mais do que tempo. Ele tem possibilidade de elevar o nível do seu trabalho, evitar falhas invisíveis, ampliar sua atuação e se posicionar com autoridade na internet, tudo com o apoio de uma inteligência treinada exclusivamente para a realidade jurídica brasileira”, destaca Priscila Pinheiro, advogada e CEO do Grupo Adali.

Segundo a advogada, o lançamento é também um marco na trajetória de dez anos do grupo, que agora consolida sua atuação como empresa nativa digital com foco total em IA aplicada à prática jurídica. 

“A convergência entre conhecimento jurídico tradicional e inteligência artificial aplicada criará uma advocacia mais eficiente, acessível e estratégica para os profissionais e para toda a sociedade brasileira”, reitera Priscila. 

A participação na Fenalaw será marcada por demonstrações interativas, conversas com os fundadores e abertura para feedback dos profissionais. “Queremos escutar o mercado e mostrar como a IA pode, de fato, ser uma aliada prática, concreta e segura no dia a dia dos advogados”, finaliza Priscila.

Para saber mais, basta acessar: https://grupoadali.com.br

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay