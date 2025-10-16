Grupo Adali lança solução de IA na Fenalaw 2025

O Grupo Adali, conhecido por soluções como o Correspondente Dinâmico, Adv Dinâmico e Central do Direito, anuncia o lançamento oficial do JusDinâmico, sua nova plataforma jurídica baseada em inteligência artificial (IA). A apresentação acontece entre os dias 22 e 24 de outubro, durante a Fenalaw 2025, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo.

“A tecnologia está libertando os advogados das tarefas operacionais para focar no que realmente importa: estratégia, relacionamento com clientes e resolução de conflitos”, afirma Gian Nunes, cofundador do Grupo Adali e especialista em tecnologia jurídica.

Com o JusDinâmico, um profissional autônomo pode operar com eficiência comparável a grandes bancas, graças à escalabilidade que a inteligência artificial permite. A primeira versão da plataforma será apresentada durante a Fenalaw com demonstrações ao vivo da IA em ação.

Entre as principais capacidades integradas da IA do JusDinâmico, estão:

Prospecção automatizada de novos casos jurídicos, com acesso a clientes reais;





Criação automatizada de sites profissionais para advogados;





Leitura de documentos e cadastro inteligente de clientes, com preenchimento automático;





Geração de peças simples, complexas e contratos jurídicos com linguagem técnica e validação de jurisprudências e legislação;





Organização e controle de prazos com alertas e margem de segurança;





Produção de conteúdo jurídico personalizado (artigos) para captação digital de clientes;





Interação via chat com IA jurídica treinada, capaz de interpretar documentos e sugerir peças e recursos.

“O advogado que usa o Jus Dinâmico pode ganhar mais do que tempo. Ele tem possibilidade de elevar o nível do seu trabalho, evitar falhas invisíveis, ampliar sua atuação e se posicionar com autoridade na internet, tudo com o apoio de uma inteligência treinada exclusivamente para a realidade jurídica brasileira”, destaca Priscila Pinheiro, advogada e CEO do Grupo Adali.

Segundo a advogada, o lançamento é também um marco na trajetória de dez anos do grupo, que agora consolida sua atuação como empresa nativa digital com foco total em IA aplicada à prática jurídica.

“A convergência entre conhecimento jurídico tradicional e inteligência artificial aplicada criará uma advocacia mais eficiente, acessível e estratégica para os profissionais e para toda a sociedade brasileira”, reitera Priscila.

A participação na Fenalaw será marcada por demonstrações interativas, conversas com os fundadores e abertura para feedback dos profissionais. “Queremos escutar o mercado e mostrar como a IA pode, de fato, ser uma aliada prática, concreta e segura no dia a dia dos advogados”, finaliza Priscila.

Para saber mais, basta acessar: https://grupoadali.com.br