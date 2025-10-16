Associação de Produtos de Saúde do Consumidor se une à Colaboração Internacional para Segurança de Cosméticos

A Colaboração Internacional para Segurança de Cosméticos (International Collaboration on Cosmetics Safety - ICCS) anunciou hoje que a Associação de Produtos de Saúde do Consumidor (Consumer Healthcare Products Association - CHPA) se uniuàsua rede mundial de organizações não governamentais, comerciais/de pesquisa e parceiros da indústria dedicados a promover avaliações de segurança sem uso de animais para cosméticos e produtos de cuidados pessoais.

"Estamos empolgados em receber a CHPA na ICCS", disse Erin Hill, Presidente e Diretor Executivo da ICCS. "Sua liderança em saúde do consumidor e sua dedicaçãoàciência regulatória irão intensificar ainda mais nossa missão coletiva de promover estratégias de avaliação de segurança inovadoras e relevantes ao ser humano e ao meio ambiente. Especialmente em um momento nos EUA, em que a Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug Administration - FDA) enfatiza alternativas confiáveis ??aos testes em animais, a ICCS e seus membros estão unidos para impulsionar enfoques colaborativos com base na ciência que fomentem a proteção da saúde pública."

Jay Sirois, PhD, Vice-Presidente de Assuntos Científicos e Regulatórios da CHPA, disse: "A adesão ao ICCS reflete nosso compromisso compartilhado de modernizar a avaliação da segurança em todas as categorias de produtos. Esta cooperação irá ajudar a garantir que a inovação científica e o progresso regulatório avancem de mãos dadas, respaldando o desenvolvimento contínuo de produtos de autocuidado seguros, eficazes e confiáveis."

A cooperação entre a ICCS e a CHPA ocorre em um momento fundamental após a comunicação da FDA de 30 de setembro de 2025, na qual a Agência motivou explicitamente o desenvolvimento de novas alternativas confiáveis ??aos testes em animais para protetores solares. Em resposta, a ICCS oferece seu suporte para ajudar a FDA a concretizar seus planos de implementação de Metodologias de Novo Enfoque (New Approach Methodologies - NAMs) em avaliações de segurança de protetores solares. A ICCS visa ajudar a garantir que o compromisso da FDA com a ciência moderna e livre de uso de animais, já demonstrado em outras áreas regulatórias, seja plenamente concretizado no âmbito de protetores solares.

Os esforços alinhados da ICCS se concentram no avanço de abordagens modernas e baseadas na ciência para avaliar a segurança, que incorporem novas tecnologias e melhores práticas reconhecidas a nível internacional. A organização também apoia uma estrutura regulatória consistente e transparente que permita a aplicação mais ampla de NAMs em todas as categorias de produtos. Através da cooperação contínua e do conhecimento compartilhado entre reguladores, indústria e ONGs, a ICCS trabalha para reforçar a proteção da saúde pública, enquanto fomenta a inovação científica e a modernização regulatória.

Ao fortalecer parcerias e avançar ferramentas científicas modernas, a ICCS e seus membros vêm preparando o ambiente para um progresso duradouro na ciência regulatória e na proteção da saúde pública.

Sobre a ICCS

A Colaboração Internacional para Segurança de Cosméticos (ICSS) é uma iniciativa internacional com sede em Nova York. Ela reúne cientistas da indústria, do mundo acadêmico e de organizações não governamentais para promover a adoção e a aceitação regulatória da ciência de segurança sem uso de animais através da educação, pesquisa e cooperação. Acesse www.iccs-cosmetics.org

Sobre a CHPA

A Associação de Produtos de Saúde do Consumidor (CHPA), fundada em 1881, é a associação comercial nacional que representa os principais fabricantes e comerciantes de produtos de saúde para o consumidor, incluindo medicamentos de venda livre (OTC), suplementos alimentares e dispositivos médicos de venda livre. A CHPA está comprometida a impulsionar o autocuidado, ao garantir que os americanos tenham acesso a produtos confiáveis, acessíveis e convenientes, além de oferecer novas e melhores formas de se manterem saudáveis. Acesse www.chpa.org

