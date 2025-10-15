NetApp transforma a nuvem empresarial com o Google Cloud

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura de dados inteligente, anunciou hoje que intensificou sua parceria com o Google Cloud para auxiliar seus clientes a acelerar a transformação da nuvem e enfrentar desafios comerciais vitais. Novos recursos de armazenamento em bloco disponíveis no Google Cloud NetApp Volumes aprimoram o armazenamento unificado para as cargas de trabalho de dados mais relevantes da atualidade, incluindo ambientes virtualizados, bancos de dados autogerenciados e inovações em IA.

A plataforma de dados da NetApp possibilita que qualquer modelo de IA, seja no ambiente local ou em qualquer uma das principais nuvens públicas, tenha acesso seguro a todo o acervo de dados de um cliente, sem precisar mover dados entre ambientes. Novos recursos de cache integrados ao Google Cloud NetApp Volumes possibilitam o acesso contínuo a essa base de dados unificada. Isso, aliado a novas integrações avançadas com o Gemini Enterprise, capacita os clientes a quebrar silos, eliminar a complexidade e acelerar suas jornadas com a IA.

“Com os avanços proporcionados pelo Google Cloud NetApp Volumes, que incluem a inclusão de recursos de armazenamento em bloco, estamos oferecendo às empresas maior flexibilidade e poder, sem a adição de complexidade”, afirmou Pravjit Tiwana, vice-presidente sênior e diretor geral de armazenamento e serviços em nuvem da NetApp. “Estas atualizações representam um avanço significativo. Nossos clientes se beneficiarão de um desempenho consistente, caracterizado por baixa latência, bem como de um gerenciamento de dados aprimorado com recursos como snapshots e replicação, além da simplicidade operacional no gerenciamento do armazenamento em bloco e de arquivos, tudo isso a partir do serviço NetApp Volumes.”

Os novos recursos do NetApp Volumes incluem:

Maior unificação de dados com recursos de bloco : com a adição de recursos de blocos ao NetApp Volumes, o nível de serviço Flex agora oferece suporte ao armazenamento unificado por meio dos protocolos NAS (NFS/SMB) e SAN (iSCSI). Adicionar suporte ao bloco iSCSI ao serviço de armazenamento de arquivos atual cria novas oportunidades de mercado. Isso permite que empresas utilizem o Google Cloud para seus aplicativos de negócios empresariais, como a hospedagem de ambientes virtualizados e o gerenciamento de bancos de dados. Este recurso agora está disponível aos clientes mediante solicitação.

os clientes agora podem usar dados armazenados no NetApp Volumes como uma fonte nativa para aplicativos de IA para a criação de agentes de IA personalizados, sem a necessidade de código personalizado ou pipelines RAG. A forte integração entre plataformas de IA, como aplicativos de IA e sistemas de armazenamento de dados, como o NetApp Volumes, possibilita às empresas integrar dados específicos de contexto provenientes de fontes confiáveis e verificadas, aprimorando consideravelmente a qualidade e a confiabilidade dos resultados gerados pela IA. Agora isso está disponível de forma preliminar aos clientes mediante solicitação. Namespace global unificado aprimorado: as empresas agora podem unificar perfeitamente seu acervo de dados globais na nuvem e no local no Google Cloud com os novos recursos do FlexCache no NetApp Volumes. O mesmo recurso pode ainda ampliar suas cargas de trabalho locais, como a automação de projetos eletrônicos. Essa configuração possibilita que as informações mantidas em outro armazenamento baseado na tecnologia ONTAP em data centers de clientes ou em várias nuvens fiquem instantaneamente visíveis e graváveis em um ambiente de NetApp Volumes, com a transferência dos dados ocorrendo granularmente apenas quando solicitada. Isso permite que todo o acervo de dados de nuvem híbrida de um cliente seja acessado perfeitamente no Google Cloud. Além disso, as empresas podem transferir dados e snapshots sem esforço entre ambientes diferentes usando o SnapMirror, dando suporte a casos de uso híbridos, como migração para a nuvem, recuperação de desastres e balanceamento de carga de trabalho entre ambientes.

“Nossa parceria com a NetApp é fundamentada em um compromisso compartilhado com a inovação e o sucesso do cliente”, afirmou Sameet Agarwal, vice-presidente e gerente geral de armazenamento do Google Cloud. “A infraestrutura de dados com inteligência integrada possibilita às empresas alocar os dados certos no lugar indicado para gerar resultados úteis, eliminando despesas e complexidades desnecessárias. Utilizando a infraestrutura global do Google Cloud e a Vertex AI, aliadaàexperiência da NetApp em gerenciamento de dados, estamos oferecendo soluções integradas que auxiliam as empresas a transformar e acelerar suas jornadas digitais.”

“Com o ritmo acelerado de mudança e inovação, as empresas precisam de acesso unificado a todos os seus dados, independentemente de onde estejam localizados”, afirmou Dave McCarthy, vice-presidente de pesquisa de serviços de nuvem e borda da Worldwide Infrastructure Research da IDC. “A plataforma de dados da NetApp é o primeiro armazenamento unificado desenvolvido nativamente nas maiores nuvens públicas do mundo, possibilitando que as empresas tenham acesso seguro a todos os seus dados, sem enfrentar atrasos e despesas com a movimentação de dados.”

Para saber mais sobre o conjunto completo de novos recursos no Google Cloud NetApp Volumes e outras atualizações no portfólio da NetApp, visite: https://www.netapp.com/product-updates

No NetApp INSIGHT 2025, que acontecerá em Las Vegas de 14 a 16 de outubro, a NetApp realizará sessões e demonstrações, evidenciando como promove a mudança em todos os segmentos. Acompanhe as sessões principais em: https://www.netapp.com/insight/

Sobre a NetApp

Há mais de trinta anos, a NetApp auxilia as grandes empresas do mundo a navegar pelas mudanças, desde a ascensão do armazenamento empresarial até a era inteligente definida por dados e IA. Hoje, a NetApp é uma empresa de infraestrutura de dados inteligente que auxilia seus clientes a transformar os dados como um catalisador para a inovação, resiliência e expansão.

No núcleo dessa infraestrutura se encontra a plataforma de dados NetApp, um alicerce unificado, inteligente e de nível empresarial que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvido com base no poder comprovado do NetApp ONTAP, nosso software e sistema operacional com liderança em gerenciamento de dados, e aprimorado pela automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ele oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Fragmentada por design, a plataforma de dados da NetApp dissocia o armazenamento, os serviços e o controle para que as empresas possam se modernizar com maior rapidez, escalar com eficiência e inovar sem restrições. Como a única plataforma de armazenamento empresarial incorporada de forma nativa às maiores nuvens do mundo, ela oferece às empresas a liberdade de executar qualquer carga de trabalho em qualquer local com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para defender contra ameaças, prontos para impulsionar a IA e prontos para catalisar a próxima inovação. É por essa razão que as empresas mais inovadoras do mundo confiam na NetApp para transformar a inteligência em vantagem competitiva.

Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no X, LinkedIn, Facebook e Instagram.

