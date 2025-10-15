O alcance do Cessna Citation Latitude continua a crescer com o primeiro pedido na Argentina

A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT) anunciou o primeiro pedido de seu Cessna Citation Latitude na Argentina. A aeronave, que continua a crescer em popularidade, foi encomendada pela Jet Clipper S.A., um cliente de longa data da Citation e operador charter na Argentina que também cobre o Uruguai e o Paraguai; a entrega está prevista para 2026.

Best-selling Cessna Citation Latitude reach continues to grow with first order in Argentina (Photo Credit: Textron Aviation).

“Em uma região onde tempo e acesso são críticos, o alcance e as capacidades de operação em pistas curtas do Citation Latitude permitem que os clientes alcancem destinos remotos de forma rápida e eficiente”, disse Marcelo Moreira, vice-presidente de Vendas para a América Latina. “O Latitude dará suporte às operações existentes do cliente, oferecendo o equilíbrio perfeito entre desempenho e conforto esperado de um jato executivo Cessna Citation.”

As aeronaves Cessna e Beechcraft representam mais de 1.400 jatos executivos e 2.200 turboélices na América Latina. A Argentina abriga quase 75 Cessna Citation e mais de 100 Beechcraft King Airs. O país possui a segunda maior base instalada de aeronaves da série Beechcraft King Air B200 da América Latina.

“Voamos com aeronaves Citation desde 2012. Nossa empresa começou com um Citation Mustang, depois um Citation M2, seguido de um Citation CJ3+ e agora nossa joia atual, o Citation Latitude”, disse Ángel Zaninovich, presidente da Jet Clipper S.A. “Cada atualização traz novas vantagens sem mudar a filosofia básica das aeronaves Citation: serem rápidas, simples, confiáveis, acessíveis e oferecerem um sistema de suporte altamente eficiente globalmente. O Latitude é perfeito para o extremo sul da América, pois está a apenas uma parada dos Estados Unidos ou de muitos outros destinos. Temos orgulho de ser proprietários desse novo jato e estamos ansiosos para aproveitá-lo após a entrega no próximo ano.”

Com uma cabine de piso plano e altura suficiente para ficar de pé, além de amplo espaço para nove passageiros, a aeronave pode voar sem escalas entre destinos como Buenos Aires (Argentina) e Quito (Equador); Córdoba (Argentina) e Medellín (Colômbia); São Paulo (Brasil) e Oranjestad (Aruba); e Lima (Peru) e Jacksonville (Flórida). O Latitude se destaca como a escolha preferida dos clientes para uma ampla variedade de operações, incluindo viagens corporativas, fretamentos, viagens pessoais, transporte aeromédico, missões de inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR), transporte utilitário, levantamento aéreo, inspeção de voo, treinamento e diversas outras missões especializadas.

Sobre o Cessna Citation Latitude

O Citation Latitude é um jato executivo de porte médio que se destaca pela combinação de conforto e eficiência, oferecendo alcance de 2.700 milhas náuticas (5.000 km) com quatro passageiros em cruzeiro de alta velocidade. Sua distância de decolagem líder na categoria, de apenas 1.091 metros, permite maior alcance mesmo em pistas curtas. Internamente, o Citation Latitude proporciona uma experiência de cabine incomparável, com o ambiente mais amplo, iluminado e sofisticado da categoria. Com piso plano e 1,83 metros de altura interna, o design inovador se reflete em recursos excepcionais distribuídos por toda a aeronave.

Sobre a Textron Aviation

Nós inspiramos a jornada do voo. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., tem impulsionado nosso talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e entregar a melhor experiência aeronáutica aos nossos clientes. Com um portfólio que inclui desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho até produtos para missões especiais, treinadores militares e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos aeronáuticos mais versátil e completo do mundo e uma equipe que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral no planeta. Clientes em mais de 170 países confiam no nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, além da nossa rede global de atendimento ao cliente, oferecendo voos acessíveis e flexíveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. Ela é conhecida no mundo todo por suas poderosas marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicadoàimprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, objetivos, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações prospectivas são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas, incluindo, entre outros, alterações nos cronogramas de entrega de aeronaves ou cancelamentos ou adiamentos de pedidos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Assessoria de mídia

Keturah Austin

+1.316.249.3706

kaustin@txtav.com

txtav.com