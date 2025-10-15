Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Eldo Gomes marca presença na Brasil Game Show em São Paulo

Brasil Game Show 2025 reuniu milhares de jovens e entusiastas do universo geek e gamer em São Paulo, como o youtuber Eldo Gomes (@EldoGomes), que fez uma cobertura multidinâmica em diversos formatos

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
15/10/2025 09:40

compartilhe

SIGA
x
Eldo Gomes marca presença na Brasil Game Show em São Paulo
Eldo Gomes marca presença na Brasil Game Show em São Paulo crédito: DINO

Durante quatro dias consecutivos, a Brasil Game Show 2025 reuniu milhares de visitantes e profissionais do setor gamer e geek no Distrito Anhembi, em São Paulo. Entre os dias 9 e 12 de outubro, o evento apresentou lançamentos, competições, atividades interativas e demonstrações de tecnologia, reunindo uma das maiores audiências do segmento de jogos eletrônicos na América Latina.

Entre os creators e jornalistas que cobriam o evento, o jornalista e influenciador Eldo Gomes realizou registros diários da feira em seus canais no TikTok, Instagram e YouTube. Com foco em jornalismo de tecnologia e conteúdo digital, produziu vídeos, análises e registros dos principais destaques da programação. A cobertura apresentou o comportamento do público, os espaços temáticos e as dinâmicas de participação, priorizando a circulação de informações em tempo real.

Os conteúdos publicados destacaram lançamentos de jogos, apresentações de marcas, competições de eSports e atividades interativas. Também abordaram tendências de mercado, inovações tecnológicas e a presença de criadores de conteúdo de diferentes regiões do país. Essa produção reflete a transição do jornalismo tradicional para um modelo multiplataforma, no qual a informação é distribuída por meio de vídeos curtos, stories e transmissões simultâneas.

A presença de Eldo Gomes na BGS 2025 evidencia o papel dos produtores independentes na difusão de informações sobre o setor de games, utilizando as mídias sociais como ferramentas de registro, análise e documentação de eventos de grande porte.



Website: https://www.youtube.com/shorts/gtUw54eAtsk

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay