Nexxera e Skill ajudam empresas a acelerar adaptação fiscal

A obrigatoriedade do registro eletrônico de duplicatas, prevista na Lei nº 13.775/2018, começa a impactar diretamente a operação das empresas brasileiras. A legislação exige que os títulos sejam emitidos exclusivamente em formato digital e registrados em entidades autorizadas pelo Banco Central. Para apoiar o setor privado nessa transição, a Nexxera e o Grupo Skill firmaram uma parceria estratégica que une tecnologia financeira e consultoria tributária.



O foco inicial da colaboração está na adequação ao novo modelo de escrituração. Por meio da parceria, o Grupo Skill passa a oferecer aos seus clientes, as soluções da Nexxera, empresa especialista em soluções financeiras e mercantis para negócios de todos os segmentos, para pré-registro e registro de duplicatas escriturais, sem necessidade de grandes mudanças em seus sistemas internos.



“A obrigatoriedade do registro eletrônico traz oportunidades, mas também desafios práticos. Um dos principais é a tendência do mercado de deixar para a última hora. Quem demorar para se adaptar pode ficar em desvantagem, com menos acesso a crédito e piores condições financeiras”, afirma Edson Silva, fundador e presidente da Nexxera.



Além da conformidade regulatória, a parceria também tem como foco a Reforma Tributária, que será implementada gradualmente entre 2026 e 2033. Para isso, o Grupo Skill desenvolveu a Calculadora da Reforma Tributária, ferramenta que permite simulações de impacto fiscal, revisão de preços e planejamento tributário baseado em dados reais.



“Muitas empresas ainda subestimam a importância de se preparar com antecedência. O foco geralmente fica apenas em cumprir a lei quando ela entrar em vigor. Mas a Reforma muda a forma de calcular tributos, estruturar preços, registrar operações e organizar processos internos”, avalia Viviam Posterli, CEO do Grupo Skill.



A chegada da duplicata eletrônica também altera a lógica do crédito no país. Com o título registrado, fornecedores podem usar suas próprias notas fiscais como garantia para acessar crédito de forma mais simples, sem depender da abertura de novas contas ou estruturas paralelas.



“O modelo favorece o crédito produtivo e permite que o fornecedor antecipe o recebimento, enquanto o comprador alonga o prazo de pagamento, com o financiador atuando como elo entre as partes”, explica Edson Silva.



“Esse novo modelo traz reflexos diretos para o caixa das empresas e sua relação com os bancos. Os boletos, por exemplo, podem cair em desuso. Gerar um boleto tem custos de emissão e demora na liquidação. Com o registro das duplicatas, esse é um custo operacional que pode ser reduzido”, complementa Edson.



A digitalização financeira, especialmente entre médias empresas que ainda operam com processos manuais ou descentralizados, é outro ponto de atenção citado por Silva. Nesse cenário, a Nexxera atua como parceira escritural, simplificando a conexão dos ERPs com qualquer registradora do mercado. A adesão inicial é gratuita, o que pode facilitar a entrada de empresas nesse novo modelo.



“A integração da Nexxera com ERPs como o Skill pode ajudar a tirar do papel a digitalização financeira, tornando-a acessível para empresas que antes ficavam de fora por custo ou complexidade”, destaca o empresário.



Segundo levantamento da Febraban, 82% das transações bancárias dos brasileiros já são feitas por canais digitais, como celular e internet banking. Esse dado reforça a tendência de digitalização no setor financeiro, que também se reflete no aumento de 52% no volume de crédito registrado em 2023, conforme pesquisa da PwC e da Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD).



No contexto da Reforma Tributária, a integração entre soluções tecnológicas e consultoria tributária pode se tornar um diferencial competitivo. “A tecnologia automatiza tarefas e reduz erros, enquanto a consultoria ajuda a interpretar a legislação, planejar estratégias e antecipar impactos”, reforça Posterli.



“Quando essas duas áreas trabalham juntas, a empresa vai além de simplesmente cumprir exigências. Ela transforma dados em decisões estratégicas, adapta-se rapidamente às mudanças e identifica oportunidades de eficiência e economia”, conclui o presidente da Nexxera.



Para saber mais, basta acessar: https://www.nexxera.com/