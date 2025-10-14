Cessna Citation CJ3 Gen2 obtém certificação de tipo da FAA, trazendo as melhorias Gen2 mais abrangentes para o mercado

A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou que o Cessna Citation CJ3 Gen2 obteve a certificação de tipo da Administração Federal de Aviação (FAA), trazendo o investimento Citation Gen2 mais abrangente para o mercado. Com base no feedback dos clientes, as melhorias em toda a aeronave incluem a tecnologia de aceleração automática Garmin, 4,5 polegadas adicionais de espaço para as pernas dos pilotos e um ambiente de cabine totalmente personalizável. Após completar 445 horas de testes de voo, o jato leve deve entrar em serviço ainda este ano.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251013288860/pt/

Cessna Citation CJ3 Gen2 achieves FAA type certification, bringing the most comprehensive Gen2 enhancements to market (Photo Credit: Textron Aviation).

“A certificação FAA do CJ3 Gen2 é um exemplo da liderança da Textron Aviation na certificação de aeronaves”, disse Chris Hearne, vice-presidente sênior de Engenharia e Programas. “Esta aeronave oferece desempenho comprovado, tecnologia de ponta e uma experiência de cabine incomparável, atendendo às missões dos clientes — seja para relaxamento, inovação ou produtividade.”

O jato leve possui um sistema aviônico confiável com software e hardware Garmin G3000, incluindo:

Autothrottles Garmin para reduzir a carga de trabalho do piloto e fornecer proteção ao envelope de voo

Sistema de Visão Aprimorada (EVS) opcional para fornecer maior clareza e consciência situacional otimizada

Interface intuitiva com tela sensível ao toque

GDL60 para conectividade da aeronave, incluindo transmissão remota de planos de voo, atualizações automáticas do banco de dados e transmissão sem fio de dados de diagnóstico da aeronave

Os passageiros podem desfrutar de um interior luxuoso totalmente personalizável, que permite criar o ambiente ideal na cabine para sua missão específica. O conforto é abundante na cabine, com assentos projetados com capacidade de rastreamento na base e no piso e funcionalidade giratória opcional. A nova iluminação RGB permite que os clientes personalizem ainda mais o ambiente da cabine, e a alimentação USB-C em todos os assentos e o carregamento sem fio na cabine principal permitem que a produtividade e o entretenimento continuem durante o voo. A aeronave também possui uma tomada opcional de alta potência para uma máquina de café, armazenamento de gelo e lixo e a incorporação de um painel de controle principal da cabine.

Além disso, as novas claraboias CoolView no lavatório trazem luz natural ao ambiente e destacam outros recursos, como o novo design opcional de pia e penteadeira com fornecimento de água dedicado. Para maior conveniência, o CJ3 Gen2 inclui um lavatório com serviço externo.

Com um alcance máximo de 2.040 milhas náuticas, capacidade útil de 5.530 libras e desempenho superior em pista, o CJ3 Gen2 permite que os pilotos executem uma ampla variedade de missões. O Citation CJ3 Gen2 oferece assentos padrão para nove passageiros, com opção para oito passageiros e espaço de armazenamento adicional.

Saiba mais sobre a icônica família Citation CJ3 em cessna.txtav.com.

Sobre a Textron Aviation

Nós inspiramos a jornada de voar. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa do grupo Textron Inc., tem unido talentos nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer experiências de aviação excepcionais aos nossos clientes. Com uma linha de produtos que vai de jatos executivos, turboélices e motores a pistão de alto desempenho a soluções para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de aviação mais versátil e abrangente do mundo, apoiado por uma força de trabalho responsável por mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral já produzidas globalmente. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho lendário, confiabilidade e flexibilidade, além de nossa sólida rede global de atendimento, para voos acessíveis e adaptáveis. Para mais informações, visite www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa que opera em diversos setores e utiliza sua rede global nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por marcas fortes como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Determinadas declarações neste comunicadoàimprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; essas declarações prospectivas são válidas apenas na data em que são feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Essas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas, incluindo, mas não se limitando a, a eficácia dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento para desenvolver novos produtos ou despesas imprevistas relacionadas ao lançamento de novos produtos ou programas significativos; nossa capacidade de acompanhar nossos concorrentes na introdução de novos produtos e atualizações com recursos e tecnologias desejados por nossos clientes; mudanças nas regulamentações ou políticas governamentais sobre a exportação e importação de nossos produtos; fraqueza ou volatilidade da demanda nos mercados em que atuamos; e problemas de desempenho com fornecedores ou subcontratados importantes.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251013288860/pt/

Assessoria de Mídia:

Kate Flavin

+1.316.252.7780

kflavin@txtav.com

txtav.com