Colégio Brasil Canadá anuncia novas parcerias internacionais

Com o objetivo de expandir e alcançar um novo patamar de educação internacional no Brasil, o Colégio Bilíngue Brasil Canadá anunciou três novas parcerias com instituições renomadas mundialmente: a UNESCO, a Universidade de Salamanca e o Cambridge Assessment English.

Beto Silveira, CEO do Colégio Brasil Canadá, afirma que a principal motivação da iniciativa é oferecer aos alunos uma formação verdadeiramente internacional. “Buscamos parcerias com instituições que compartilham nossos valores de excelência acadêmica, cidadania global e inovação pedagógica. Acreditamos que conectar nossos estudantes a redes e instituições internacionais amplia horizontes e os prepara para os desafios e oportunidades do século XXI”, detalha.



De acordo com o profissional, essas parcerias ajudam a reforçar o compromisso do Colégio com uma educação bilíngue de excelência e com padrões internacionais de qualidade. Ainda segundo ele, os acordos possibilitam o acesso a certificações reconhecidas globalmente, projetos educacionais internacionais, formação continuada para os professores e experiências culturais enriquecedoras para os alunos.

Parcerias que ampliam horizontes

Como escola integrante da Rede de Escolas Associadas da UNESCO (RedePEA), o Colégio Brasil Canadá participa de uma rede global que promove os valores da paz, sustentabilidade, diversidade cultural e direitos humanos, conforme explica Silveira.

“Nossos alunos têm acesso a projetos colaborativos internacionais, como o ‘Dia Internacional da Paz’, iniciativas de educação ambiental e campanhas de cidadania global, conectando-se com culturas de diferentes países em uma verdadeira comunidade de aprendizado global”, explica o CEO.

Já a parceria com a Universidade de Salamanca oferece um contato mais intenso com a cultura e a academia do universo hispânico. Os alunos da instituição têm acesso a programas de intercâmbio, cursos de língua espanhola certificados, atividades culturais e palestras com professores e especialistas da universidade. “Essa colaboração também fortalece a formação trilíngue dos nossos alunos e enriquece o currículo internacional da escola”, analisa.

Por meio da parceria com o Cambridge Assessment English, os estudantes têm à disposição um percurso de aprendizado em inglês organizado e compatível com os níveis do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (CEFR).

“Além disso, realizam exames oficiais de proficiência reconhecidos internacionalmente, como o Cambridge English Qualifications. Isso não apenas valida o domínio do idioma, mas também os prepara para estudos e carreiras internacionais com um diferencial competitivo significativo”, destaca Silveira.

O profissional da instituição também ressalta que formar cidadãos bilíngues não se limita ao ensino de dois idiomas, mas envolve cultivar uma mentalidade global. O contato com essas instituições, de acordo com ele, ajuda a desenvolver empatia intercultural, consciência social e ambiental, pensamento crítico e capacidade de dialogar com diferentes realidades.

“Nossos próximos passos incluem a ampliação de programas de intercâmbio, a criação de projetos colaborativos com escolas em outros países e a inserção de nossos professores em programas internacionais de formação. Queremos que cada estudante tenha experiências concretas e enriquecedoras que ultrapassem os limites da sala de aula”, conclui.