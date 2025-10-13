Assine
FastPay anuncia apoio ao Payment Anyway 2025

Evento reunirá especialistas e empresas para debater tendências e impulsionar diálogo sobre o futuro da tecnologia no segmento financeiro

13/10/2025 13:55

Young man hand touching on virtual Screen Padlock Icon. data protection, information privacy, Cybersecurity, Unlock, internet networking technology concept.
Young man hand touching on virtual Screen Padlock Icon. data protection, information privacy, Cybersecurity, Unlock, internet networking technology concept.

A FastPay, infratech especializada em soluções de pagamento para instituições financeiras, fintechs e o varejo, anuncia seu apoio ao Payment Anyway 2025, um dos mais relevantes encontros do setor financeiro no país. Promovido pela Cantarino Brasileiro, o evento será realizado no Centro de Evento do WTC, em São Paulo, no próximo dia 20, e reunirá lideranças e executivos das principais empresas do mercado e especialistas para discutir as tendências e os desafios que estão redefinindo o mercado de meios de pagamento.

O fórum tem como objetivo promover um ambiente de troca de experiências e de construção coletiva sobre o futuro dos pagamentos no Brasil. Entre os temas em pauta estão a consolidação do Pix, a expansão do open finance, a digitalização dos meios de pagamento, o papel da inteligência artificial na prevenção a fraudes e a evolução da jornada do consumidor. A proposta é conectar inovação, tecnologia e negócios, explorando as oportunidades que surgem a partir da convergência entre diferentes players do ecossistema.

Durante o evento, a FastPay marcará presença no painel “Guerra digital: quem assume o comando da segurança dos pagamentos?”, compartilhando sua visão sobre o papel estratégico da tecnologia na criação de soluções cada vez mais seguras, inteligentes e integradas. A participação reforça o propósito da companhia de promover eficiência, inclusão e confiança nas transações, fortalecendo as bases para o futuro dos meios de pagamento no país.

“Para a FastPay, participar do Payment Anyway 2025 é uma forma de contribuir com o debate e com a agenda de desenvolvimento sustentável do setor. A segurança é um eixo estratégico para a evolução do mercado — tanto do ponto de vista regulatório quanto competitivo. Ela não é apenas um requisito técnico, mas um fator essencial para garantir confiança, continuidade operacional e inovação”, comenta Ender Batista, CTO da FastPay e um dos palestrantes do evento.

Sobre a Fastpay

A Fastpay é uma infratech de meios de pagamento que fornece a instituições financeiras, fintechs e varejo soluções especializadas em cartão. Acompanhando o que há de mais moderno e tecnológico em pagamentos digitais, embedded finance (Bin Sponsor) e adquirência, a empresa oferece todas as etapas para a operação financeira de seus clientes em um único sistema, há mais de 20 anos.

Para saber mais, basta acessar: www.fastpays.com.br



Website: http://www.fastpays.com.br

overflay