Cemitério da Consolação recebe exposição fotográfica inédita

Primeira mostra fotográfica “Consolação em Foco: Revelando arte e história” destaca a beleza e a história do Cemitério sob um novo olhar.

Cemitério da Consolação recebe exposição fotográfica inédita

O Cemitério da Consolação, um dos mais antigos e importantes da capital paulista, inaugurou no sábado, dia 11 de outubro, sua primeira mostra fotográfica: “Consolação em foco: revelando arte e história”. A exposição, que celebra os 167 anos do cemitério, é fruto de um projeto que selecionou fotografias feitas por amadores e visitantes da arte tumular presente no local.

A iniciativa, realizada pela Consolare, concessionária responsável pela administração do cemitério, contou com a participação do público durante todo o mês de setembro. Um time de curadores selecionou vinte fotografias finalistas, entre mais de 500 inscritas, que foram submetidas à votação popular. As dez mais votadas pelo público compõem a mostra, proporcionando aos visitantes a oportunidade de ver o cemitério sob uma nova perspectiva, que reforça o valor cultural e artístico de suas obras.

A gestora do Cemitério da Consolação, Bruna Maia, destaca a importância da iniciativa para o público: “É uma forma de mostrar que o Consolação é muito mais do que um local de descanso final. Ele é um espaço de história, de arte e de memória viva, e essa mostra é uma prova disso. As fotografias capturam a essência do nosso patrimônio de uma forma muito sensível e pessoal”.

Visita mediada especial

Para marcar a inauguração, nesta mesma data foi realizada uma visita mediada especial, tendo início às 15h, com Francivaldo Gomes, mais conhecido como Popó. Ele levou o público por um percurso exclusivo, revelando as histórias por trás das obras retratadas nas fotografias, entre elas, Anjo do Juízo Final, Família Matarazzo e grupo escultórico em bronze do escultor Antelo Del Debbio.

“A mostra ‘Consolação em Foco’ reflete o carinho e cuidado da Consolare com o cemitério. É uma oportunidade de trazer uma nova visão sobre os cemitérios, um olhar mais humanizado e cultural. Acreditamos que estes espaços podem e devem ser valorizados por sua importância histórica e artística, aproximando a comunidade”, afirma Claudio Elias, CEO da Consolare.

A exposição estará aberta para visitação até o dia 2 de novembro.
 

Serviço:

O quê: inauguração da primeira mostra fotográfica do cemitério da Consolação – “Consolação em Foco: Revelando arte e história”.

Quando: 11 de outubro de 2025, às 14h.

Onde: Cemitério da Consolação – Rua da Consolação, 1660 – Consolação, São Paulo. 

Passeio mediado: Francivaldo Gomes (Popó), às 15h - ingressos gratuitos - (Sympla)



Website: https://www.sympla.com.br/produtor/visitasmediadasconsolare

