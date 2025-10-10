Debate sobre planejamento previdenciário ganha força

O aumento da longevidade e o crescente envelhecimento da população brasileira colocam o debate sobre o planejamento previdenciário em um patamar de urgência. A necessidade de garantir uma renda suficiente para a manutenção do padrão de vida na aposentadoria se torna mais evidente a cada ano, conforme apontam as projeções demográficas.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) reforçam essa perspectiva: a previsão é que, até 2070, cerca de 37,8% da população brasileira terá 60 anos ou mais, um cenário que impõe um desafio significativo à estrutura de seguridade social do país.

Brasileiros atrasam o preparo e demonstram insegurança

Apesar do futuro demográfico já traçado, o preparo financeiro para a aposentadoria ainda é incipiente entre os brasileiros. Pesquisas de mercado indicam uma lacuna de planejamento:

Um levantamento da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi) revelou que 65% dos entrevistados não sabem com qual valor irão se aposentar.

Em sintonia com essa falta de clareza, um estudo do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), mostrou que 57% da população não adota nenhum tipo de preparação financeira para esse período da vida.

Especialistas buscam conscientização e educação

Diante desse quadro, Especialistas em Direito Previdenciário têm intensificado esforços para promover a conscientização da população. Iniciativas educativas, como palestras, cursos e workshops, são realizadas com o objetivo de explicar as regras do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), detalhar os tipos de aposentadoria e apresentar as formas de otimizar os benefícios.

A proposta central é estimular a população, especialmente trabalhadores acima dos 50 anos, a planejar ativamente sua aposentadoria. O próprio INSS mantém o Programa de Educação Previdenciária (PEP), buscando levar informações qualificadas sobre as regras do sistema a todo o país. (INSS)

Para o advogado previdenciarista Bruno Mesko Dias, a educação sobre o tema é decisiva para assegurar a autonomia financeira na terceira idade.

“Antecipar os rendimentos e despesas esperadas ao longo dos anos é uma medida essencial para assegurar estabilidade e segurança”, afirma Dias.

Essas ações de conscientização estão sendo ampliadas tanto em grandes capitais quanto em ambientes virtuais, com o foco em mudar a cultura de postergação e ampliar o acesso à informação sobre o tema em todo o Brasil.