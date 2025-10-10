As inscrições continuam para a segunda edição do "Miyahthon", a fim de impulsionar a inovação na sustentabilidade hídrica

A Autoridade Saudita de Águas continua aceitando inscrições para a segunda edição do 'hackathon' mundial "Miyahthon", que reúne inovadores e empreendedores da Arábia Saudita e de outros lugares, a fim de desenvolver soluções sustentáveis ??para o futuro hídrico. As inscrições permanecem abertas até 11 de outubro de 2025.

Esta edição dá continuidade ao sucesso da edição inaugural do Miyahthon, que contou com ampla participação de inovadores locais e internacionais. A edição levou ao desenvolvimento de projetos inovadores, incluindo a solução de tratamento da água "Smart Ric" e o "Hydraya", um aplicativo de inteligência artificial. Os projetos vencedores foram incubados nas aceleradoras de negócios do Centro Saudita de Inovação da Água, ao permitir que crescessem e se transformassem em soluções prontas para o mercado.

O Miyahthon visa reforçar o ecossistema de inovação e empreendedorismo no setor hídrico mediante programas dedicados de incubação e aceleração que capacitam inovadores a transformar suas ideias em projetos impactantes, economicamente viáveis ??e ambientalmente sustentáveis. O programa também conecta os participantes com plataformas internacionais de inovação e investidores para expandir o alcance de seu trabalho.

A edição atual inclui 'bootcamps' virtuais e presenciais, projetados para aperfeiçoar as habilidades dos participantes em diversas áreas, como dessalinização, produção sustentável e inteligência artificial. Estas oficinas de treinamento, conduzidas por especialistas locais e internacionais, irão preparar os participantes para as etapas finais do 'hackathon'.

O Miyahthon se destaca como uma das principais iniciativas nacionais do país, que reflete o comprometimento da Autoridade Saudita de Águas em intensificar as capacidades nacionais em inovação e tecnologia, ao desenvolver soluções que contribuam para a sustentabilidade dos recursos hídricos, e consolidar a posição da Arábia Saudita como um centro internacional de tecnologias hídricas.

