Interactive Brokers expande pacote de planejamento tributário com novas ferramentas profissionais

A Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), corretora eletrônica global automatizada, introduziu melhorias em seu kit de ferramentas profissionais de planejamento tributário com o lançamento do Tax Planner, disponível por meio do PortfolioAnalyst. Seus novos recursos complementam os recursos existentes de correspondência de lotes fiscais e compensação de perdas fiscais, dando aos investidores maior controle sobre as implicações fiscais de suas atividades de investimento.

Com o Tax Planner, os usuários criam perfis fiscais pessoais a partir de informações como renda de outras fontes, deduções, retenções e alíquotas de impostos. O Tax Planner usa o perfil fiscal, como também as atividades de suas contas da Interactive Brokers, para ajudar a estimar as contas fiscais e auxiliar no planejamento tributário ao longo do ano. O Tax Planner está disponível por meio do PortfolioAnalyst, a solução abrangente e gratuita de gestão de portfólio da Interactive Brokers. O PortfolioAnalyst consolida contas em instituições financeiras, acompanha o desempenho e a atividade das contas e fornece um amplo conjunto de ferramentas para analisar todo o portfólio e planejar o futuro. Além do Tax Planner, o PortfolioAnalyst também inclui o Allocation Goals para monitorar as alocações do portfólio, o Retirement Planner para criar um plano de aposentadoria personalizado e a Budgeting Tool para criar orçamentos mensais e anuais. Com o PortfolioAnalyst, os investidores podem desenvolver facilmente um plano integrado de investimento e gestão financeira.

“Nossa missão é fornecer aos clientes ferramentas que tornem a gestão do desempenho dos investimentos, incluindo os resultados fiscais, mais eficiente, mantendo ao mesmo tempo os baixos custos e o acesso ao mercado global que diferenciam a Interactive Brokers”, disse Milan Galik, CEO da Interactive Brokers. “O novo Tax Planner oferece aos investidores um nível maior de controle sobre as implicações fiscais de suas operações.”

Além do Tax Planner, a Interactive Brokers continua a oferecer um conjunto de ferramentas de otimização tributária, incluindo ferramentas que ajudam os clientes a identificar perdas em carteiras e a combinar operações de fechamento com lotes específicos, pré ou pós-negociação. Esses recursos auxiliam na coleta de perdas tributárias, auxiliando os investidores a gerenciar ganhos e perdas de capital.

Principais recursos das ferramentas profissionais de planejamento tributário da IBKR

Planeje com antecedência com o Tax Planner

Combine rendimentos de investimentos com outras fontes de renda tributável

Escolha quais contas de investimento incluir

Personalize as alíquotas tributárias para refletir suas circunstâncias pessoais

Estime o total de impostos no final do ano para todas as fontes de renda

Identifique oportunidades de perdas fiscais em todas as carteiras

Identifique oportunidades de aproveitamento de perdas fiscais em toda a carteira

Veja as perdas projetadas permitidas e não permitidas de acordo com as regras de wash sale

Descubra e compre títulos de substituição usando os rendimentos de posições fechadas

Negociação inteligente em termos fiscais

Visualize ganhos ou perdas potenciais de curto ou longo prazo antes de enviar ordens e selecione lotes específicos para encerrar usando a nova ferramenta Close Specific Lots

Revise e ajuste a correspondência de lotes fiscais após a negociação e otimize os ganhos e perdas realizados de curto e longo prazo usando o Tax Optimizer

Escolha entre vários métodos de correspondência de lotes fiscais e defina um método padrão para economizar tempo e corresponder automaticamente as negociações

Para saber mais sobre como as ferramentas fiscais da IBKR apoiam investimentos estratégicos, visite:

EUA e países atendidos pela IB LLC: Relatórios fiscais

Canadá: Relatórios fiscais

Reino Unido: Relatórios fiscais

Europa: Relatórios fiscais

Austrália: Relatórios fiscais

Hong Kong: Relatórios fiscais

Singapura: Relatórios fiscais

Para explorar todos os recursos do PortfolioAnalyst, visite: PortfolioAnalyst

As ferramentas fiscais podem não ser adequadas para residentes fiscais de determinadas jurisdições. Os clientes devem considerar consultar um consultor tributário para determinar sua situação específica.

Os investidores mais bem informados escolhem a Interactive Brokers

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

O Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) é membro do S&P 500. Suas afiliadas fornecem execução automatizada de operações e custódia de valores mobiliários, commodities, câmbio e contratos futuros 24 horas por dia, em mais de 160 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma única plataforma unificada para clientes de todas as partes do mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de hedge, grupos de trading proprietário, consultores financeiros e introducing brokers (corretores intermediários). Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma singularmente sofisticada para gerenciar seus portfólios de investimento. Buscamos fornecer aos clientes preços de execução vantajosos, ferramentas de negociação, gestão de risco e portfólio, recursos de pesquisa e produtos de investimento, todos com custos baixos ou nulos, posicionando-os para alcançar retornos superiores sobre seus investimentos. A Interactive Brokers tem sido consistentemente reconhecida como uma das principais corretoras, recebendo múltiplos prêmios e reconhecimentos de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com e muitas outras.

Siga a Interactive Brokers nas redes sociais:

EUA e mundo (exceto Europa): Facebook, Instagram, LinkedIn, X, YouTube, TikTok

Reino Unido e Europa: Facebook, Instagram, X, TikTok

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251009587475/pt/

Contatos da Interactive Brokers Group, Inc. Mídia: Katherine Ewert, media@ibkr.com