World Gold Council lança relatório explorando os usos futuros do ouro digitalizado

O World Gold Council anunciou hoje o lançamento do A New Golden Age: Imagining the Future of Digital Gold (Uma nova era de ouro: imaginando o futuro do ouro digital), um relatório prospectivo que explora os usos e possibilidades potenciais do ouro digital no futuro.

O relatório gira em torno da questão hipotética “E se?” e não busca prever o futuro, mas sim explorar as possibilidades de uso do ouro e como sua utilidade pode mudar em um futuro digital, sem as restrições de seu uso atual.

O relatório, encomendado pelo WGC em parceria com o The Future Laboratory, a consultoria de futuros mais renomada do mundo, tem como objetivo promover o debate sobre o que seria possível do ponto de vista do desenvolvimento de produtos e da aplicação tecnológica com inovadores da indústria do ouro, dos mercados financeiros e de outras indústrias e disciplinas.

Há diversas conclusões importantes sobre como o ouro poderia ser utilizado e aproveitado de maneira diferente no futuro em tecnologias novas e emergentes.

A digitalização pode melhorar a transparência e a confiança, tornando-o mais investível. Pode melhorar a velocidade e o acesso para investidores institucionais, investidores de varejo e consumidores, abrindo a possibilidade de desenvolvimento de produtos digitais nessas áreas. Será mais atraente para o público nativo digital, que é uma população cada vez maior.

As conclusões vêm de três possíveis cenários elaborados para explorar como a inovação digital pode transformar a posse, o investimento e a relevância cultural do ouro. Os três cenários são:

Ouro digital onipresente: as ferramentas digitais podem ampliar as forças tradicionais do ouro como porto seguro e reserva de valor, permitindo negociações sem atritos, colateralização instantânea e até impacto social respaldado por blockchain.

as ferramentas digitais podem ampliar as forças tradicionais do ouro como porto seguro e reserva de valor, permitindo negociações sem atritos, colateralização instantânea e até impacto social respaldado por blockchain. A corrida do ouro no DeFi: o ouro tokenizado nas finanças descentralizadas (DeFi) pode gerar rendimentos proporcionais ao risco, atraindo uma nova geração de investidores familiarizados com tecnologia.

o ouro tokenizado nas finanças descentralizadas (DeFi) pode gerar rendimentos proporcionais ao risco, atraindo uma nova geração de investidores familiarizados com tecnologia. A próxima fronteira do ouro: inovações digitais, físicas e virtuais podem incorporar o investimento, a educação e a cultura do ouro ao dia a dia, atraindo públicos mais jovens e nativos digitais.

Este relatório complementa o programa Gold247 do WGC, que visa melhorar a propriedade e o comércio de ouro por meio da digitalização e de novas tecnologias. Ele explora produtos potenciais e inovações tecnológicas, abrindo um diálogo com especialistas dentro e fora do setor sobre como o ouro digital poderia ser aplicado para empresas e consumidores.

David Tait, CEO do World Gold Council, afirmou: “A tecnologia tem o poder de transformar a indústria global do ouro, tornando-a mais acessível, transparente e confiável do que nunca. Em parceria com o The Future Laboratory, perguntamos ‘e se…?’ para explorar como o ouro digital poderia remodelar o investimento, a tecnologia e a cultura.

“Este relatório se baseia em nosso programa Gold247, que já está criando uma base sólida para o fornecimento responsável, a propriedade fracionada e o comércio global integrado. Agora, convidamos a indústria, os investidores e os inovadores a repensar o ouro não apenas como um ativo confiável hoje, mas como um ativo digital para o amanhã.”

O relatório completo está disponível em https://www.gold.org/what-we-do/gold247/future-laboratory-report

World Gold Council

Somos uma organização de membros que defende o papel do ouro como um ativo estratégico, moldando o futuro de uma cadeia de suprimentos de ouro responsável e acessível. Nossa equipe de especialistas promove o entendimento sobre os usos e possibilidades do ouro por meio de pesquisas confiáveis, análises, comentários e insights. Impulsionamos o progresso da indústria, moldando políticas e estabelecendo padrões para um mercado de ouro perpétuo e sustentável.

Você pode seguir o World Gold Council no X (Twitter) em @goldcouncil e no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251008158255/pt/

Para informações adicionais, entre em contato com:

Stephanie Cadman, World Gold Council

Tel.: +44 20 7826 4740

E-mail: stephanie.cadman@gold.org

Lizzie Murray, Vested

Tel.: +44 7914 698 310

E-mail: wgc@fullyvested.com