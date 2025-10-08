SBOT lança Prêmio de Jornalismo sobre acidentes de moto

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) acaba de lançar o Prêmio SBOT de Jornalismo 2025, iniciativa inédita voltada a reconhecer e incentivar trabalhos jornalísticos que ampliem o debate público sobre a prevenção de acidentes motociclísticos e seus reflexos sociais, econômicos e na saúde pública brasileira. O anúncio oficial foi feito durante o Fórum SBOT para Jornalistas, que aconteceu em 18 de setembro de 2025, no Plenário 2 da Câmara Federal (Brasília – DF), como parte da programação da Sessão Solene em Homenagem ao Dia do Ortopedista.

O Prêmio SBOT de Jornalismo 2025 tem como tema central a “Prevenção de acidentes de moto e o papel da sociedade na redução de mortes e lesões graves”. Poderão participar jornalistas com registro profissional. As reportagens devem ter sido publicadas ou veiculadas entre 1º de janeiro e 15 de outubro de 2025.

As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas pelo site oficial da SBOT entre 18 de setembro e 25 de outubro de 2025. O regulamento e todas as informações estão também nessa landing page da campanha Na Moto, Na Moral, promovida pela SBOT em 2025.



Para mais informações, basta acessar: https://sbot.org.br

Além do lançamento do prêmio, o evento em Brasília reuniu médicos, parlamentares, representantes do setor público, comunicadores e familiares de vítimas para debater os riscos e impactos do uso de motocicletas no Brasil. Foi lançada também a campanha 'Na Moto, Na Moral: não mate, não morra'.

“Estudos anuais da SBOT junto aos serviços de Ortopedia e Traumatologia de todo país vêm confirmando indicadores tanto pelo aumento do número de pacientes vítimas dos veículos de 2 rodas, como o maior tempo de internação destes, ocupando leitos que poderiam estar realizando cirurgias eletivas, mas principalmente a constatação que as lesões estão mais graves e complexas para salvar vidas e membros. Por isso a SBOT está lançando em 2025 a campanha, para chamar a atenção da sociedade e dos poderes Executivo e Legislativo sobre a importância de se reduzir os acidentes de moto, que estão cada vez mais graves, gerando lesões mais complexas e mortes. Esse é um problema sério de saúde pública e nós ortopedistas temos compromisso com a sociedade em ajudar a encontrar caminhos para reverter”, destaca Marcos Musafir, médico ortopedista membro da SBOT e da OPAS.

Premiação

As reportagens serão avaliadas por uma comissão formada por jornalistas, médicos especialistas em ortopedia e traumatologia, representantes da sociedade civil e profissionais da área de segurança no trânsito.

Os vencedores serão anunciados em novembro de 2025 no site e redes sociais da SBOT. O primeiro lugar ganhará troféu, certificado e prêmio de R$ 15 mil. O segundo lugar, certificado e prêmio de R$ 5 mil. A cerimônia de entrega será realizada durante o Congresso Nacional da SBOT 2025.