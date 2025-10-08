Boomi Agentstudio obtém rápida adoção, consolidando a plataforma Boomi Enterprise como opção para IA agêntica em escala

Boomi™, líder em automação orientada por IA, anunciou hoje que o Boomi Agentstudio obteve rápida adoção por clientes e parceiros da Boomi. Clientes como Lexitas, SPIE e Avalara já exploram as possibilidades do Agentstudio, destacando a posição da Boomi Enterprise Platform como a plataforma preferida para IA agêntica em escala empresarial. Ao aproveitar este impulso, organizações em todo o mundo já implantaram mais de 50.000 agentes de IA em produção, enquanto a Boomi e seus parceiros publicaram mais de 300 modelos de fluxo de trabalho agênticos no Boomi Marketplace, que ajudam organizações a acelerar a transformação agêntica em todos os setores.

Clientes escalam agentes de IA para produção

Desde o lançamento geral do Boomi Agentstudio em maio de 2025, a adoção corporativa disparou, passando da experimentaçãoàprodução em escala. Em apenas alguns meses, os clientes impulsionaram um aumento de 10 vezes no número de agentes criados, governados e implantados, uma evidência clara da rapidez com que as organizações vêm operacionalizando a IA com a Boomi.

"O Boomi Agentstudio nos dá a oportunidade de reimaginar como a automação poderia ser em nossos negócios", disse John Baker, Diretor de Informação da Lexitas. "A promessa de orquestrar agentes que atuam, se adaptam e cooperam com equipes de modo multifuncional nos deixa animados com o potencial de ir muito além da simples automação de tarefas."

Parceiros impulsionam inovação de agentes em escala

O ecossistema de parceiros da Boomi também está ganhando impulso ao recorrer ao Boomi Agentstudio, a fim de criar e publicar agentes para adoção direta pelos clientes. Até hoje, a Boomi e seus parceiros entregaram mais de 300 modelos de fluxo de trabalho agênticos ao Boomi Marketplace, com novas soluções adicionadas regularmente. Desenvolvidos por integradores de sistemas líderes, como Tech Mahindra, Onepoint, Sage IT e Jade Global, estes agentes permitem que os clientes acessem com rapidez soluções validadas e prontas para uso, que abordam desafios de negócios reais, ao reduzir o tempo e o custo necessários para implementar IA.

Atul Soneja, Diretor de Operações da Tech Mahindra(NSE: TECHM), líder mundial em prover consultoria em tecnologia e soluções digitais para empresas de todos os setores,disse: "À medida que as empresas migram dos experimentos de IA para a produção, o verdadeiro ponto de inflexão reside na automação agêntica, governada, confiável e mensurável. Ao criar e publicar agentes de IA no Boomi Marketplace, aTech Mahindrapode oferecer soluções comprovadas e repetíveis a clientes em todo o mundo. A velocidade com que podemos lançar novas ofertas no mercado com a Boomi é incomparável, e os clientes se beneficiam imediatamente de agentes prontos para implantação."

Confiança e controle definem o futuro dos agentes de IA

Para equilibrar inovação rápida com controle, o Boomi Agentstudio incorpora governança diretamente em seu design. Do monitoramento e detecção de anomaliasàgestão completa do ciclo de vida dos agentes, as empresas obtêm as salvaguardas necessárias para aproveitar os benefícios da IA ??agêntica sem comprometer a confiança ou a conformidade.

Especialistas do setor enfatizam a importância da governançaàmedida que as empresas escalam agentes de IA para produção."À medida que as organizações deixam de experimentar agentes de IA e passam a executá-los em ambientes de missão crítica, a governança se torna inegociável", disse Nick Patience, Vice-Presidente e Líder de Práticas de Plataformas de IA na Futurum. "Sem visibilidade e controle, os agentes podem criar riscos em vez de valor. Fornecedores que oferecem governança junto com suporte entre provedores vêm moldando o futuro da transformação empresarial agêntica."

"Os clientes escalam agentes de IA para produção, e os parceiros trazem novas soluções ao mercado em velocidade recorde, ambos com tecnologia do Boomi Agentstudio", disse Steve Lucas, Presidente e Diretor Executivo da Boomi. “Este duplo impulso reflete a força única da Boomi de potencializar a inovação e, ao mesmo tempo, garantir governança, confiança e escala a nível empresarial. Junto com nossos clientes e parceiros, estamos construindo o futuro da transformação agêntica."

O próximo passo na transformação agêntica

O Boomi Agentstudio evoluiu rapidamente com novos recursos a nível empresarial criados para acelerar a inovação, intensificar a governança e simplificar a adoção de IA em escala.

Governança de agentes entre provedores - As empresas podem registrar e controlar agentes da Amazon, Salesforce, Microsoft e contas personalizadas mediante APIs abertas, tudo dentro da Boomi Agent Control Tower. Isto proporciona uma única fonte de verdade para gerenciar agentes de IA em toda a organização, ao oferecer visibilidade e consistência incomparáveis.

As empresas podem registrar e controlar agentes da Amazon, Salesforce, Microsoft e contas personalizadas mediante APIs abertas, tudo dentro da Boomi Agent Control Tower. Isto proporciona uma única fonte de verdade para gerenciar agentes de IA em toda a organização, ao oferecer visibilidade e consistência incomparáveis. Detecção de anomalias de agentes - A Boomi monitora continuamente o comportamento dos agentes para detectar irregularidades em tempo real. Isto ajuda as organizações a resolver problemas com mais rapidez, proteger melhor os sistemas contra possíveis violações e garantir que os agentes atuem sempre conforme o esperado.

A Boomi monitora continuamente o comportamento dos agentes para detectar irregularidades em tempo real. Isto ajuda as organizações a resolver problemas com mais rapidez, proteger melhor os sistemas contra possíveis violações e garantir que os agentes atuem sempre conforme o esperado. Suporte do Model Context Protocol (MCP) - A Boomi fornece suporte completo ao MCP, ao selecionar e expor APIs, integrações e serviços como ferramentas reutilizáveis ??e compatíveis com o MCP, que os agentes podem descobrir e utilizar facilmente. Isto permite que as empresas estendam seu ecossistema com segurança e acelerem os resultados dos agentes, sem a necessidade de reconstrução.

A Boomi fornece suporte completo ao MCP, ao selecionar e expor APIs, integrações e serviços como ferramentas reutilizáveis ??e compatíveis com o MCP, que os agentes podem descobrir e utilizar facilmente. Isto permite que as empresas estendam seu ecossistema com segurança e acelerem os resultados dos agentes, sem a necessidade de reconstrução. Resultados previsíveis - Com entrada/saída (I/O) estruturadas, os agentes de IA podem se comunicar com sistemas empresariais ao usar formatos previsíveis e legíveis por máquina. Isto garante uma orquestração suave de múltiplos agentes, reduz erros e facilita o dimensionamento de fluxos de trabalho complexos e prontos para produção.

Com entrada/saída (I/O) estruturadas, os agentes de IA podem se comunicar com sistemas empresariais ao usar formatos previsíveis e legíveis por máquina. Isto garante uma orquestração suave de múltiplos agentes, reduz erros e facilita o dimensionamento de fluxos de trabalho complexos e prontos para produção. Mais de 300 modelos de fluxos de trabalho agênticos - Em conjunto com parceiros, a Boomi oferece um ecossistema próspero com mais de 300 fluxos de trabalho agênticos que abordam casos de uso comuns em departamentos e setores. Estes modelos permitem que as equipes comecem a trabalhar com rapidez, pulem pontos de partida genéricos e tenham foco em adaptar os agentes às suas necessidades comerciais específicas.

Em conjunto com parceiros, a Boomi oferece um ecossistema próspero com mais de 300 fluxos de trabalho agênticos que abordam casos de uso comuns em departamentos e setores. Estes modelos permitem que as equipes comecem a trabalhar com rapidez, pulem pontos de partida genéricos e tenham foco em adaptar os agentes às suas necessidades comerciais específicas. Registros de telemetria centralizados - Toda a atividade dos agentes é captada em 30 dias de registros de telemetria. Isto dá às empresas visibilidade completa das ações dos usuários e do sistema, que garantem responsabilidade, conformidade e controle operacional.

Com base no impulso do Agentstudio, a adição do Agent Step amplia ainda mais a liderança da Boomi como plataforma para transformação agêntica. O Agent Step incorpora agentes de IA diretamente aos processos de integração dentro do conhecido Boomi Process Canvas, colocando a inteligência exatamente onde os desenvolvedores trabalham, exatamente quando precisam. Ao ir além da lógica estática para a tomada de decisões em tempo real e com base no contexto, as empresas podem alcançar novos níveis de elevada produtividade e resiliência em seus fluxos de trabalho de automação. No panorama empresarial atual, impulsionado pela IA, esta capacidade de conectar a inteligência perfeitamente aos processos de integração não é mais opcional, mas sim essencial.

Recursos adicionais

Explore o que é possível com o Boomi Agentstudio

Saiba mais sobre o Model Context Protocol com a Boomi

Sobre a Boomi

A Boomi, líder em automação orientada por IA, permite que organizações do mundo todo conectem tudo, automatizem processos e acelerem resultados. A Boomi Enterprise Platform, incluindo o Boomi Agentstudio, unifica integração e automação, junto com dados, API e gestão de agentes de IA, em uma solução única e abrangente. Com a confiança de mais de 25.000 clientes e o suporte de uma rede de mais de 800 parceiros, a Boomi impulsiona a transformação agêntica, ao ajudar empresas de todos os portes a obter agilidade, eficiência e inovação em escala. Saiba mais em boomi.com.

