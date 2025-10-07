ZAPI GROUP lança novos recursos de alta tensão na The Battery Show North America 2025
A expansão de recursos consolida a posição da empresa como líder em oferecer soluções.
ZAPI GROUP, líder mundial em tecnologia de eletrificação, irá apresentar seus mais recentes avanços em soluções de carregamento, criadas para satisfazer necessidades em evolução dos fabricantes de equipamentos originais e do mercado de eletrificação mais amplo no The Battery Show North America em Detroit, de 6 a 9 de outubro.
Na feira, o ZAPI GROUP irá revelar novos recursos de carregamento de alta tensão e alta potência para fabricantes de equipamentos originais que desenvolvem uma ampla gama de soluções de eletrificação industrial e de mobilidade. Os dois primeiros projetos são carregadores de bordo refrigerados a líquido de 7,2 kW e 22 kW para baterias de 400 V e 800 V. Amostras para testes de compatibilidade e interoperabilidade do sistema estarão disponíveis em breve.
"Estamos orgulhosos de anunciar novos recursos, a fim de desenvolver soluções de carregamento exclusivas para os ambientes mais exigentes em todos os setores", disse Sarah MacKinnon, Diretora Executiva da Delta-Q Technologies, uma empresa do ZAPI GROUP. "Com recursos modulares, como módulos de comunicação de linha de energia integrados, conversores DC-DC e controles digitais avançados, estas soluções visam definir um novo padrão de desempenho e adaptabilidade. Estamos animados em oferecer a nossos parceiros fabricantes de equipamentos originais maior flexibilidade e mais oportunidades para desenvolver sistemas que satisfaçam suas necessidades específicas."
Estas novas soluções de carregamento, junto com a expansão das capacidades do Grupo em navegação autônoma, segurança e rastreamento de ativos, telemática e prevenção de colisões, são o resultado de recentes aquisições estratégicas e consolidam ainda mais a posição da empresa como líder em oferecer soluções.
Outros produtos novos e complementares em exposição serão o conversor DCC3, um conversor DC/DC compacto e robusto, projetado para máxima flexibilidade em várias aplicações de construção, com segurança cibernética nativa, e o inversor ACH3, um inversor de alta tensão de terceira geração com software de controle personalizável para melhor desempenho.
Para mais informações e visualizar os recursos e as soluções mais recentes, visite o estande 3011 do ZAPI GROUP.
Sobre o ZAPI GROUP
O ZAPI GROUP vem projetando a transição a um futuro totalmente elétrico com um portfólio de produtos altamente integrado, incluindo controladores de movimento, motores elétricos e carregadores de bateria de alta frequência para aplicação em veículos totalmente elétricos e híbridos. Provemos a integração completa de sistemas, software de navegação autônoma, bem como rastreamento de segurança e ativos para gestão de frotas. Nossas empresas incluem Zapi, Schabmueller, Inmotion, Delta-Q, BlueBotics, ZIVAN, Best Motor, ZTP, Ubiquicom, 4e Consulting e Stercom.
Como líder mundial em eletrificação, com ampla experiência em sistemas, inovações de ponta e obsessão por impulsionar o sucesso dos clientes, o ZAPI GROUP conta atualmente com mais de 1.700 funcionários ao redor do mundo, com uma receita total anual de mais de US$ 700 milhões. Para mais informações, acesse www.zapigroup.com.
