Fortegra estabelece presença na sala de subscrição da Lloyd's

A Fortegra Group, Inc. (“Fortegra” ou “a Empresa”), seguradora global especializada e subsidiária da Tiptree Inc. (NASDAQ: TIPT), anunciou hoje que garantiu uma posição na sala de subscrição da Lloyd's.

Com efeito imediato, a Fortegra passará a operar a partir da Posição 388, na terceira galeria da sala de subscrição da Lloyd's, o que representa um marco significativo no compromisso estratégico da empresa com o mercado de seguros de Londres.

Com a adição de uma caixa na Lloyd'sàsua rede de mais de 20 locais, incluindo seu escritório em Londres no icônico edifício “Walkie Talkie” na 20 Fenchurch Street e escritórios nos Estados Unidos e na Europa, a Fortegra reforçou sua posição como um mercado de primeira linha para o desenvolvimento de soluções de seguros confiáveis que abordam riscos complexos e em constante evolução.

“Este é um passo decisivo em nossa estratégia de expansão de longo prazo”, disse Mark Figes, diretor-presidente da Fortegra Insurance UK Limited. “Nossa presença na sala de subscrição da Lloyd’s reforça nossas operações já consolidadas em Londres e Bruxelas, ampliando nossa capacidade de oferecer soluções de seguro confiáveis e acesso fluido ao mercado para nossos parceiros.”

Rick Kahlbaugh, presidente e diretor-executivo da Fortegra Group, Inc., acrescentou: “A Lloyd’s representa o epicentro do mercado global de seguros especializados. Nossa presença física aqui reforça nosso compromisso em fortalecer relacionamentos com corretores e parceiros, ao mesmo tempo em que posiciona a Fortegra no centro da transferência internacional de riscos.”

Sobre a Fortegra

Por mais de 45 anos, a Fortegra, por meio de suas subsidiárias, oferece soluções de gestão de riscos que permitem a pessoas e empresas prosperar mesmo diante da incerteza. Como seguradora multinacional especializada, cujas subsidiárias de seguros possuem classificação de Solidez Financeira A- (Excelente) e Categoria de Tamanho Financeiro ‘X’ pela A.M. Best, oferecemos um portfólio diversificado de produtos de seguros admitidos, excedentes e suplementares, além de soluções de garantia. Para informações adicionais, acesse: www.fortegra.com.

