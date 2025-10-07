Assine
Andersen Consulting reforça capacidades de transformação digital com a Jolera

07/10/2025 17:56

A Andersen Consulting aprofunda a sua plataforma por meio de um acordo de colaboração com a empresa global de integração de sistemas Jolera, fornecendo soluções de transformação digital seguras e escaláveis.

Fundada em 2001, a Jolera é uma provedora de TI completa que oferece segurança cibernética, gerenciamento de infraestrutura, serviços de IA e dados e suporte ao usuário final. A empresa oferece soluções de monitoramento e gerenciamento, backup e recuperação, desenvolvimento de aplicativos e estratégia de TI para impulsionar resultados comerciais e valor de longo prazo para os clientes. Atendendo a setores como construção, manufatura, serviços financeiros, telecomunicações, mídia, fusões e aquisições e setor público, a Jolera combina alcance global com execução local em operações digitais e em nuvem.

“Na Jolera, sempre acreditamos que a inovação começa com responsabilidade”, disse o CEO da Jolera, Alex Shan. “Nossa equipe foi estruturada para gerar resultados apoiados em valores sólidos, rigor operacional e um profundo compromisso com o sucesso do cliente. Colaborar com a Andersen Consulting nos permite alinhar com uma organização que compartilha da mesma visão e ampliar o impacto de nossas soluções.”

“A Jolera traz uma combinação de capacidades de TI de nível empresarial, experiência em infraestrutura global e uma cultura centrada no cliente”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “A capacidade deles de fornecer serviços tecnológicos seguros, escaláveis e inteligentes fortalece nossa plataforma e aprimora as soluções que oferecemos aos clientes que passam por transformações digitais complexas.”

A Andersen Consulting é uma empresa global de consultoria que oferece um conjunto abrangente de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, além de soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviços multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria de classe mundial, além de expertise em impostos, direito, avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 44.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 600 localidades por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada e fornece soluções de consultoria por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras no mundo inteiro.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

mediainquiries@Andersen.com


Fonte: BUSINESS WIRE

