Grupo Adali marca presença no Congresso da Jovem Advocacia

Realizado no dia 6 de setembro, no Parque Capivari, em Campos do Jordão, o Congresso da Jovem Advocacia da OAB SP reuniu mais de mil advogados de diversas regiões do estado em um encontro marcado por debates técnicos, conexões profissionais e iniciativas voltadas ao fortalecimento da nova geração jurídica.



Com oito painéis dinâmicos e multidisciplinares, o evento abordou temas centrais para a prática contemporânea, como Sustentação Oral, Prática Trabalhista, Prática Previdenciária, Mindset da Advocacia Inovadora e Ética, Gestão de Escritório e Inteligência Artificial, Mercado de Leilões e Direito Condominial, Prerrogativas da Jovem Advocacia e Posicionamento nas Redes Sociais.



Entre os participantes estratégicos esteve o Grupo Adali, que reúne as plataformas Correspondente Dinâmico, Adv Dinâmico e Central do Direito. A presença da empresa reforça seu posicionamento como parceira ativa na capacitação da jovem advocacia, especialmente em um cenário marcado pela transformação digital e pela necessidade de adaptação às novas demandas do mercado jurídico.



“Vivemos um momento de transformação digital acelerada no setor jurídico, onde jovens advogados enfrentam desafios únicos por terem de dominar conhecimentos jurídicos e, simultaneamente, desenvolver fluência digital e visão de negócio”, afirma Priscila Pinheiro, advogada e CEO do Grupo.



A presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB SP, Dra. Nathália Carmo, destaca o papel dos patrocinadores na construção de um ambiente de trocas significativas. “Tivemos ali os nossos patrocinadores, que se conectaram bem com os jovens, apresentaram seus produtos e trouxeram soluções de grande utilidade para a carreira da jovem advocacia, possibilitando novos projetos, acessos e plataformas no mercado. Foi um espaço que realmente favoreceu trocas significativas”.



Segundo Pinheiro, nos últimos anos o Grupo Adali tem investido em soluções tecnológicas que funcionam como equalizadores de oportunidades. “Enquanto advogados experientes contam com redes de relacionamento consolidadas, os jovens profissionais precisam compensar essa desvantagem por meio da eficiência e inovação. A nossa tecnologia permite que um advogado recém-formado tenha acesso às mesmas ferramentas que grandes escritórios utilizam”, explica.



Desenvolvidas para atender às principais demandas de advogados em início de carreira, as plataformas do Grupo Adali, como o Adv Dinâmico, conectam advogados a clientes de forma automatizada, reduzindo a dependência de investimentos em marketing, especialmente para quem está começando. O Correspondente Dinâmico, por exemplo, permite atuação nacional sem estrutura física, por meio da contratação de correspondentes qualificados em qualquer comarca do país



“Já a Central do Direito mantém esses profissionais atualizados com conteúdo curado de fontes oficiais. Juntas, essas ferramentas permitem que um jovem advogado opere com eficiência comparável a escritórios estabelecidos”, ressalta a executiva.



A edição de inverno do congresso também reforçou a importância de competências como inteligência artificial, ética digital, gestão jurídica e oratória. “Fluência digital, gestão empresarial, comunicação eficaz e ética digital são competências indispensáveis. O advogado moderno precisa ser, simultaneamente, técnico excelente, gestor competente e comunicador eficaz”, aponta Pinheiro.



Para a CEO, a presença ativa do Grupo Adali nesses espaços contribui para aproximar inovação e prática jurídica. “Nossa presença demonstra que inovação não é conceito abstrato, mas ferramenta prática para resolver problemas reais. Criamos um ambiente onde profissionais podem experimentar soluções, fazer perguntas e entender como integrar inovação em suas rotinas.”



Além das soluções já disponíveis, o grupo desenvolve novos projetos voltados à capacitação da jovem advocacia. Entre eles estão conteúdos jurídicos compartilhados por especialistas no podcast da Central do Direito no Youtube, focadas em gestão de escritório e marketing jurídico ético, além de ferramentas de análise de mercado que ajudam os profissionais a identificar nichos promissores. “A ideia é combinar tecnologia com conhecimento humano para acelerar o desenvolvimento profissional da nova geração”, observa Pinheiro.



A executiva também compartilha os aprendizados que levará do congresso para as próximas estratégias do grupo. “Vi advogados brilhantes com ideias transformadoras, mas limitados por questões operacionais básicas. Isso confirma que nossa estratégia de oferecer ferramentas acessíveis e intuitivas está no caminho certo”, conclui.



