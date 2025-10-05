BAT revela que 70% dos especialistas em políticas públicas ainda identificam incorretamente a nicotina como principal causa das doenças relacionadas ao tabagismo

A BAT anunciou que uma nova pesquisa multimercado, realizada com especialistas em políticas públicas de 15 territórios, revela que continuam persistindo as percepções equivocadas sobre os riscos da nicotinaàsaúde, apesar do consenso científico cada vez maior de que a substância não é a principal causa das doenças associadas ao tabagismo e do aumento na disponibilidade de alternativas sem fumaça aos cigarros convencionais.

Encomendada pela British American Tobacco (BAT) e divulgada antes do início do GTNF em Bruxelas (Bélgica), a pesquisa mostra que sete em cada 10 especialistas em políticas públicas ainda acreditam, de forma incorreta, que a nicotina é o principal fator causador das doenças relacionadas ao fumo.

Além disso, o estudo – que entrevistou três grupos (usuários de nicotina2, especialistas em políticas públicas e profissionais de saúde3) em 2024 e 2025 – aponta que, embora metade dos profissionais de saúde discuta semanalmente alternativas sem fumaça com seus pacientes, apenas 21% se sentem bem informados o suficiente para recomendá-las.

Kingsley Wheaton, diretor corporativo da BAT, afirmou:

“Esta pesquisa mostra que, embora a mudança seja possível, ela não é garantida. Estamos vendo sinais de progresso, principalmente onde lançamos novas inovações de produto e investimos em comunicação clara e baseada em ciência. Mas os dados também mostram que precisamos ir mais longe e mais rápido, equipando os tomadores de decisão com as evidências científicas mais recentes sobre produtos sem fumaça.

Continuamos comprometidos em trabalhar com autoridades de saúde pública, reguladores e cientistas para garantir que informações precisas cheguem aos consumidores”.

Realizada por uma empresa independente em nome da BAT, a pesquisa também mostrou sinais de melhora4 na percepção dos produtos sem fumaça – em especial dos dispositivos de vaporização – entre os usuários de nicotina.

Principais resultados globais5:

A percepção equivocada sobre a nicotina é mais alta 6 entre os especialistas em políticas públicas: 70% ainda atribuem erroneamente as doenças relacionadas ao tabagismo principalmenteànicotina.

50% dos profissionais de saúde discutem semanalmente alternativas sem fumaça, mas apenas 21% se sentem suficientemente informados para recomendá-las.

Mais de 75% dos profissionais de saúde confiam nas mensagens científicas e de saúde pública sobre a redução de danos do tabaco, mas seu nível de conhecimento sobre o tema é baixo: apenas cerca de 20% se consideram informados, familiarizados com a literatura científica ou têm tempo para se aprofundar.

65% dos especialistas em políticas públicas apoiam regulamentações equivalentes ou mais rígidas às dos cigarros para produtos sem fumaça – medidas que contrariam os objetivos da redução de danos do tabaco.

Entre todos os grupos, as bolsas de nicotina oral têm a percepção mais favorável em termos de redução de danos, seguidas pelos produtos de vaporização e aquecimento.

Destaques regionais:

Japão e Paquistão: indícios de melhora 4 na percepção de risco das bolsas de nicotina oral entre profissionais de saúde e formuladores de políticas.

e indícios de melhora na percepção de risco das bolsas de nicotina oral entre profissionais de saúde e formuladores de políticas. Austrália e Nova Zelândia: tendência negativa 4 na percepção de redução de danos dos produtos de vaporização entre profissionais de saúde, possivelmente ligada a uma regulamentação mais rígida.

e tendência negativa na percepção de redução de danos dos produtos de vaporização entre profissionais de saúde, possivelmente ligada a uma regulamentação mais rígida. Suécia: cerca de 80% dos especialistas em políticas públicas, profissionais de saúde e usuários ativos da categoria 7 têm uma percepção favorável das bolsas de nicotina oral.

cerca de 80% dos especialistas em políticas públicas, profissionais de saúde e usuários ativos da categoria têm uma percepção favorável das bolsas de nicotina oral. França: 89% dos profissionais de saúde acreditam que os produtos de vaporização são potencialmente menos nocivos que os cigarros.

89% dos profissionais de saúde acreditam que os produtos de vaporização são potencialmente menos nocivos que os cigarros. Reino Unido: mais de 60% dos fumantes 8 percebem as bolsas de nicotina oral como potencialmente menos prejudiciais que os cigarros.

mais de 60% dos fumantes percebem as bolsas de nicotina oral como potencialmente menos prejudiciais que os cigarros. EUA, França e Reino Unido: apresentam os níveis mais altos de desinformação sobre o impacto da nicotina na saúde entre especialistas em políticas públicas (>85%) entre os mercados pesquisados.

Sobre a Pesquisa

A pesquisa Tobacco Harm Reduction (Redução de Danos do Tabaco) é um estudo de opinião encomendado pela BAT e conduzido pela empresa independente de pesquisa de mercado Kantar em 2024 e 2025, com base nas opiniões de diferentes grupos de participantes, incluindo usuários de nicotina (n=6 mil), especialistas em políticas públicas (n+450) e profissionais de saúde (n+600), em 15 mercados: Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Polônia, Romênia, Suécia, Brasil, Japão, Coreia do Sul, Paquistão , e Nova Zelândia.

A BAT aplicou seu conhecimento da literatura científica aos resultados da pesquisa para tirar conclusões sobre o nível geral de compreensão e consciência dos participantes em relaçãoàredução de danos do tabaco. Este estudo reflete o compromisso da BAT em reduzir o impactoàsaúde causado por suas atividades e em promover um diálogo baseado em evidências científicas com autoridades de saúde pública, reguladores e cientistas sobre o tema da redução de danos.

Sobre a BAT

A BAT é uma empresa mundial líder em bens de consumo multicategoria. Apoiada por ciência e pesquisa de ponta, sua missão é criar A Better Tomorrow™ (Um amanhã melhor), construindo um mundo sem fumaça.

No centro dessa missão está o conceito de Redução de Danos do Tabaco: incentivar fumantes que, de outra forma, continuariam fumando, a migrar dos cigarros para produtos de tabaco e nicotina sem fumaça, com perfis de risco reduzido. Esse compromisso está detalhado no Omni™, manifesto baseado em evidências que apresenta o progresso e as ações da BAT na área de redução de danos.

A BAT emprega mais de 48 mil pessoas e, em 2024, registrou receita de £25,9 bilhões, com lucro operacional ajustado de £11,9 bilhões.

A meta da empresa é alcançar 50 milhões de consumidores adultos de seus produtos sem fumaça até 2030 e gerar 50% de sua receita a partir deles até 2035. Atualmente, são 30,5 milhões de usuários desses produtos – incluindo a marca de vaporizadores Vuse, o produto aquecido glo e as bolsas de nicotina oral Velo. Em 2024, as receitas dessas novas categorias chegaram a £3,4 bilhões, com avanços significativos em rentabilidade.

A BAT segue empenhada em reduzir o uso de matérias-primas virgens, fortalecer as comunidades onde atua e alcançar emissões “net zero” em toda a sua cadeia de valor até 2050. A empresa recebeu classificação “Triple-A” do Carbon Disclosure Project (CDP) por suas divulgações de 2024 nas áreas de Mudanças climáticas, Segurança hídrica e Conservação de florestas, além de ter sido reconhecida Financial Times Climate Leader pelo quinto ano consecutivo.

Declarações prospectivas

Este comunicado contém certas declarações prospectivas, incluindo declarações feitas nos termos da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Particulares (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Essas declarações são frequentemente, mas nem sempre, identificadas pelo uso de palavras ou expressões como “acredita”, “prevê”, “poderia”, “pode”, “deveria”, “pretende”, “planeja”, “potencial”, “projeta”, “irá”, “espera”, “estima”, “posicionado”, “estratégia”, “perspectiva”, “meta” e outras expressões semelhantes. Isso inclui declarações sobre nossa ambição de meta de cliente, metas de receita de novas categorias e nossas metas de ESG.

Todas essas declarações prospectivas envolvem estimativas e suposições que estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores. Acredita-se que as expectativas refletidas neste comunicado sejam razoáveis, mas elas podem ser afetadas por uma série de variáveis capazes de fazer com que os resultados reais se diferenciem de forma significativa daqueles atualmente previstos. Uma análise das razões pelas quais os resultados e desenvolvimentos reais podem diferir materialmente das expectativas expressas ou implícitas nas declarações prospectivas pode ser encontrada nas seções “Cautionary Statement” e “Group Principal Risks” do Relatório Anual e Formulário 20-F 2024 da British American Tobacco p.l.c. (BAT).

Informações adicionais sobre estes e outros fatores podem ser encontradas nos arquivos da BAT juntoàComissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), incluindo o Relatório Anual no Formulário 20-F e os Relatórios Atuais no Formulário 6-K, disponíveis gratuitamente no site da SEC, em http://www.sec.gov, e nos relatórios anuais da BAT, disponíveis gratuitamente no site da BAT, em www.bat.com.

O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Pessoas que necessitem de orientação devem procurar um consultor financeiro independente. As declarações prospectivas refletem o conhecimento e as informações disponíveis na data de elaboração deste comunicado e a BAT não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outras circunstâncias. Recomenda-se cautela aos leitores para que não atribuam confiança indevida a essas declarações prospectivas.

___________________ 1 Ex-funcionários de governos, líderes acadêmicos e de pesquisa, integrantes de ONGs e grupos de defesa, especialistas jurídicos seniores, membros de instituições não governamentais relevantes (INGs) e especialistas em políticas e defesa de direitos. 2 Usuários de nicotina (consumidores de produtosàbase de nicotina pelo menos uma vez por semana) que têm conhecimento de pelo menos um produto sem fumaça (como cigarros eletrônicos ou dispositivos de vaporização, produtos de aquecimento ou bolsas de nicotina oral). 3 Profissionais de saúde (médicos generalistas, clínicos de família, oncologistas, pneumologistas, cardiologistas), especialistas de clínicas ambulatoriais, farmacêuticos, profissionais de saúde comunitária, especialistas em saúde mental e enfermeiros. 4 Os dados coletados nos dois anos não são diretamente comparáveis devido a mudanças na formulação das perguntas; no entanto, como a escala de respostas foi mantida, ainda podem oferecer uma indicação de tendências relativas. 5 Resultados em vários mercados com base na média das pontuações obtidas em 15 países: Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Polônia, Romênia, Suécia, Brasil, Japão, Coreia do Sul, Paquistão e Nova Zelândia. 6 Em comparação com as pontuações dos outros grupos (usuários de nicotina e profissionais de saúde). 7 Usuários ativos de uma categoria, definidos como pessoas que utilizam produtos dessa categoria pelo menos uma vez por semana. 8 Fumantes definidos como usuários diários de cigarros que já experimentaram ou estão abertos a experimentar pelo menos uma nova categoria de produto (produtos de vaporização, aquecimento ou bolsas de nicotina) no futuro.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

