Prêmio Zayed de Sustentabilidade anuncia finalistas de 2026, celebrando iniciativas que impulsionam o impacto global

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade, iniciativa pioneira dos Emirados Árabes Unidos para soluções inovadoras para desafios globais, anunciou os finalistas deste ano após uma avaliação rigorosa de seu júri.

The Zayed Sustainability Prize convened in Abu Dhabi to select the 33 finalists of the 2026 edition (Photo: AETOSWire)

Os vencedores serão revelados na cerimônia de premiação do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, em 13 de janeiro de 2026, realizada durante a Semana da Sustentabilidade de Abu Dhabi.

O júri do Prêmio Zayed de Sustentabilidade selecionou os 33 finalistas a partir de 7.761 inscrições recebidas em seis categorias: saúde, alimentação, energia, água, ação climática e escolas de Ensino Médio – um aumento de 30% nas inscrições em relação ao ano passado.

Sua Excelência, Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados Árabes Unidos e Diretor Geral do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, enfatizou o potencial transformador dos finalistas deste ano:

“Os finalistas deste ano demonstram que sustentabilidade e prosperidade não são mais objetivos separados, mas dois lados do mesmo caminho. De diagnósticos de saúde habilitados por IA e sistemas alimentares circularesàpreparação para desastres e resiliência climática, eles estão aproveitando tecnologia, finanças e liderança comunitária para fornecer soluções acessíveis, confiáveis, escaláveis ??e que geram valor socioeconômico para as comunidades que atendem”, disse.

“Ao fazer isso, eles refletem o legado duradouro do Xeque Zayed, cuja visão de desenvolvimento sustentável e humanitarismo continua a inspirar o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com o progresso. Juntos, eles reafirmam que, quando empoderamos jovens, empreendedores e comunidades, a ambição pode se transformar em ação inclusiva, prática e global. Com os 128 vencedores do Prêmio até o momento, 11,4 milhões de pessoas obtiveram acessoàágua potável, 54,1 milhões de lares obtiveram acesso a energia confiável, 17 milhões de pessoas obtiveram acessoàalimentos mais nutritivos e mais de 1,2 milhão de pessoas obtiveram acesso a cuidados de saúde acessíveis financeiramente.

Sua Excelência Ólafur Ragnar Grímsson, Presidente do Júri do Prêmio, afirmou: “Os finalistas deste ano revelam uma verdade poderosa: a sustentabilidade não é mais uma ambição distante, é uma realidade vivida e moldada por comunidades, jovens e inovadores em todo o mundo. Suas soluções refletem um mundo que desperta para a urgência das realidades ambientais e socioeconômicas em rápida mudança, e o Prêmio continua a ser um farol de esperança, mostrando como ideias ousadas podem transformar vidas e restaurar nosso planeta.”

Os finalistas da categoria saúde deste ano oferecem cuidados de saúde transformadores que expandem o acesso a serviços essenciais em algumas das comunidades mais carentes do mundo. Desde diagnósticos baseados em IA e entrega médica por drones até operações avançadas de telessaúde, essas organizações estão redefinindo como a inovação pode impulsionar equidade, resiliência e bem-estar.

Os finalistas da categoria saúde são:

A Drop Access , uma PME do Quênia, que fornece refrigeração médica alimentada por energia solar por meio da Vaccibox, permitindo o transporte e o armazenamento seguros de mais de 2,5 milhões de vacinas, medicamentos e bolsas de sangue, beneficiando mais de um milhão de pessoas.

, uma PME do Quênia, que fornece refrigeração médica alimentada por energia solar por meio da Vaccibox, permitindo o transporte e o armazenamento seguros de mais de 2,5 milhões de vacinas, medicamentos e bolsas de sangue, beneficiando mais de um milhão de pessoas. A Healthy Learners , uma ONG da Zâmbia, que transforma escolas em centros de saúde de linha de frente, treinando professores como profissionais de saúde, permitindo a detecção e o tratamento de doenças em tempo real para mais de 1 milhão de crianças.

, uma ONG da Zâmbia, que transforma escolas em centros de saúde de linha de frente, treinando professores como profissionais de saúde, permitindo a detecção e o tratamento de doenças em tempo real para mais de 1 milhão de crianças. A Jade Autism, uma PME dos Emirados Árabes Unidos, que desenvolve IA e ferramentas cognitivas gamificadas para rastrear e apoiar crianças neurodiversas, com adoção em mais de 450 instituições em 179 países.

Os finalistas da categoria alimentação deste ano são pioneiros em inovações em agricultura sustentável, nutrição e sistemas alimentares circulares. Suas soluções abrangem AgriTech, resiliência de culturas e modelos de produção climaticamente inteligentes.

Os finalistas da categoria alimentação são:

A E Green Global , uma PME da Coreia do Sul, que produz batatas-semente livres de doenças usando tecnologia de microtubérculos em fábricas de plantas de interior, beneficiando 15 milhões de pessoas e fornecendo mais de 10 milhões de batatas-semente anualmente.

, uma PME da Coreia do Sul, que produz batatas-semente livres de doenças usando tecnologia de microtubérculos em fábricas de plantas de interior, beneficiando 15 milhões de pessoas e fornecendo mais de 10 milhões de batatas-semente anualmente. A INMED South Africa , uma ONG da África do Sul, que implementa sistemas aquapônicos que integram a piscicultura com a produção hidropônica de vegetais para escolas e residências, beneficiando mais de 158.000 pessoas.

, uma ONG da África do Sul, que implementa sistemas aquapônicos que integram a piscicultura com a produção hidropônica de vegetais para escolas e residências, beneficiando mais de 158.000 pessoas. A N&E Innovations, uma PME de Singapura, que cria sprays e embalagens antimicrobianos biodegradáveis ??e upcycled que prolongam a vida útil dos alimentos e reduzem o desperdício, reciclando mais de 2 toneladas de resíduos alimentares em mais de 400.000 unidades e alcançando 80.000 pessoas em sete países.

Os finalistas da categoria energia deste ano estão promovendo abordagens inclusivas e escaláveis para a energia sustentável, enfrentando desafios de acesso, eficiência e inovação. Suas soluções abrangem minirredes solares, fogões limpos, sistemas de conversão de resíduos em energia, reciclagem de bateriasàbase de água e turbinas hidrelétricas ecológicas.

Os finalistas da categoria energia são:

A BASE Foundation , uma organização sem fins lucrativos da Suíça, que promove um modelo de refrigeração como serviço que torna as tecnologias de refrigeração limpa mais acessíveis por meio de uma abordagem de pagamento por uso, beneficiando 160.000 pessoas, criando 2.500 empregos e reduzindo a emissão de mais de 81.000 toneladas de CO? em 68 países.

, uma organização sem fins lucrativos da Suíça, que promove um modelo de refrigeração como serviço que torna as tecnologias de refrigeração limpa mais acessíveis por meio de uma abordagem de pagamento por uso, beneficiando 160.000 pessoas, criando 2.500 empregos e reduzindo a emissão de mais de 81.000 toneladas de CO? em 68 países. A GRST , uma PME da China (Hong Kong), que desenvolve ligantes para baterias de lítio sem PFAS que permitem a reciclagemàbase de água, produzindo mais de 2 milhões de células de bateria, criando mais de 200 empregos e reduzindo as emissões da fabricação de baterias em até 40%.

, uma PME da China (Hong Kong), que desenvolve ligantes para baterias de lítio sem PFAS que permitem a reciclagemàbase de água, produzindo mais de 2 milhões de células de bateria, criando mais de 200 empregos e reduzindo as emissões da fabricação de baterias em até 40%. A Poder y Luz Maya, uma organização sem fins lucrativos da Guatemala, que fornece sistemas de energia solar e ferramentas de aprendizagem digital para escolas indígenas, beneficiando mais de 49.000 pessoas, reduzindo o consumo de energia em mais de 4.700 MWh e reduzindo a emissão de mais de 1.200 toneladas de CO?.

Os finalistas da categoria água deste ano estão apresentando soluções inovadoras que expandem o acessoàágua potável, fortalecem a infraestrutura hídrica e promovem a gestão inteligente da água. Suas inovações abrangem sistemas de purificação movidos a energia solar, prevenção da poluição por plástico, detecção inteligente de vazamentos e monitoramento baseado em IA.

Os finalistas da categoria água são:

O IRIBA Water Group , uma PME de Ruanda, que fornece caixas eletrônicos inteligentes de água movidos a energia solar com purificação UV e RO, pagamentos móveis e monitoramento digital para expandir o acessoàágua potável, beneficiando mais de 517.000 pessoas por meio de 203 caixas eletrônicos de água e criando 194 empregos.

, uma PME de Ruanda, que fornece caixas eletrônicos inteligentes de água movidos a energia solar com purificação UV e RO, pagamentos móveis e monitoramento digital para expandir o acessoàágua potável, beneficiando mais de 517.000 pessoas por meio de 203 caixas eletrônicos de água e criando 194 empregos. A Stattus4 , uma PME do Brasil, que desenvolve soluções de IoT com tecnologia de IA que detectam vazamentos em redes de distribuição de água, economizando 540 milhões de litros de água diariamente em 250 municípios, melhorando a disponibilidade de água para quase 4 milhões de pessoas.

, uma PME do Brasil, que desenvolve soluções de IoT com tecnologia de IA que detectam vazamentos em redes de distribuição de água, economizando 540 milhões de litros de água diariamente em 250 municípios, melhorando a disponibilidade de água para quase 4 milhões de pessoas. A Great Bubble Barrier, uma PME da Holanda, que previne a poluição por plástico em rios usando uma cortina de bolhas de ar que direciona os resíduos para os sistemas de captação sem prejudicar a vida aquática, beneficiando 2 milhões de pessoas e removendo 180 toneladas de poluentes dos cursos d'água.

Os finalistas da categoria ação climática deste ano estão liderando esforços transformadores em resiliência climática, captura de carbono baseada na natureza, restauração ecológica e inovação circular. Suas soluções abrangem tecnologia climática, restauração baseada na natureza, resiliência comunitária e inovação na conversão de resíduos em valor.

Os finalistas da categoria ação climática são:

A Build Up Nepal , uma ONG do Nepal, que desenvolve tijolos ecológicos resistentes a terremotos que apoiam a construção sustentável, beneficiando mais de 58.000 pessoas, capacitando 200 empreendedores e reduzindo a emissão de mais de 110.000 toneladas de CO?.

, uma ONG do Nepal, que desenvolve tijolos ecológicos resistentes a terremotos que apoiam a construção sustentável, beneficiando mais de 58.000 pessoas, capacitando 200 empreendedores e reduzindo a emissão de mais de 110.000 toneladas de CO?. A CLIC RECYCLE , uma PME da Espanha, que converte resíduos de cabelo humano em cobertura morta biodegradável e filtros marinhos, envolvendo mais de 7.000 usuários, removendo 180 toneladas de poluentes e melhorando a retenção de água do solo em até 40%.

, uma PME da Espanha, que converte resíduos de cabelo humano em cobertura morta biodegradável e filtros marinhos, envolvendo mais de 7.000 usuários, removendo 180 toneladas de poluentes e melhorando a retenção de água do solo em até 40%. A GREE Energy, uma PME da China (Hong Kong), que cria sistemas modulares de biogás para processadores de alimentos rurais, beneficiando 4.000 agricultores, gerando 9,3 GWh de energia limpa e reduzindo a emissão de 140.000 toneladas de CO?.

Os finalistas da categoria escolas de Ensino Médio apresentaram soluções de sustentabilidade baseadas em projetos e lideradas por alunos, com os finalistas divididos em seis regiões. Os finalistas regionais incluem:

Américas: Centro de Ensino Médio 111 - Recanto das Emas (Brasil); Escuela Secundaria Técnica 117 Guillermo González Camarena (México); e Escola Nativa Mamawi Atosketan (Canadá).

África Subsaariana: Escola Secundária Likuni Boys (Malawi); Escola Secundária Especial Kallamino (Etiópia); e Kyanja High School, Mpigi (Uganda).

Oriente Médio e Norte da África: Escola Fawakhir de Tecnologia Aplicada (Egito); Escola Al-Raja para Deficientes Auditivos (Jordânia); e Rashaya High School (Líbano).

Europa e Ásia Central: Escola Secundária Bodrum Anadolu (Türkiye); Escola Especializada em Angor (Uzbequistão); e Istedad Lyceum (Azerbaijão).

Sul da Ásia: Escola Secundária Qadir Nagar (Paquistão); Centro Educacional do Atol de Faafu (Maldivas); e Kikani Vidhya Mandir (Índia).

Leste Asiático e Pacífico: Camarines Norte Senior High School (Filipinas); True North International School (Vietnã); e Ruamrudee International School (Tailândia).

Cada vencedor nas categorias saúde, alimentação, energia, água e ação climática receberá US$ 1 milhão, enquanto cada uma das seis escolas de Ensino Médio vencedoras receberá até US$ 150.000.

