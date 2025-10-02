WETEX 2025 promove a competitividade dos veículos ecológicos

Alinhada com a ambiciosa Estratégia de Mobilidade Verde 2030 de Dubai e com a crescente demanda por veículos elétricos (EVs) e logística sustentável, a Water, Energy, Technology and Environment Exhibition (WETEX), organizada pela Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), acompanha o crescimento do número de empresas locais e internacionais que lideram soluções de mobilidade verde em terra, mar e ar.

Por meio de seu Green Mobility Hall, a WETEX 2025 destacou as inovações mais recentes em tecnologias de hidrogênio, combustíveis de baixa emissão e aplicações de inteligência artificial (IA) que impulsionam a adoção de veículos elétricos e apoiam o desenvolvimento de infraestrutura, projetos e estações de recarga.

"Em conformidade com a Estratégia Net Zero 2050 dos Emirados Árabes Unidos e com a Política Nacional de Veículos Elétricos, e em respostaàrápida expansão do mercado de veículos elétricos no país e no mundo, a WETEX desempenha todos os anos um papel central na promoção da competitividade entre as empresas especializadas no setor de veículos elétricos. Ao atrair as tecnologias mais recentes, a expertise e as melhores práticas que reduzem de forma significativa os custos dos veículos elétricos e de suas baterias, a WETEX não apenas eleva o desempenho do setor, mas também fortalece sua posição frente ao transporte tradicional, impulsionando a eficiência energética e de recursos", disse S. Exa. Saeed Mohammed Al Tayer, diretor-geral e CEO da DEWA e fundador e presidente da WETEX.

Soluções de mobilidade com IA

A WETEX 2025 apresentou soluções de ponta de empresas que utilizam IA, além de IA generativa para enfrentar os desafios da mobilidade sustentável. Essas inovações aceleram a produção de veículos elétricos, aumentam a segurança e resultam em veículos mais inteligentes, interativos e ecológicos, que utilizam os recursos de forma eficiente. Avanços como esses devem impulsionar mudanças transformadoras e positivas em todo esse setor promissor.

DEWA

Durante o evento, a DEWA apresentou sua iniciativa EV Green Charger, que conta com uma infraestrutura avançada, incluindo mais de 1.500 pontos de recarga na rede da DEWA e operadores licenciados (CPOs). A DEWA também colaborou com o ENOC Group no projeto Service Station of the Future (SSoF), localizado na Expo City, em Dubai. O SSoF é atualmente o único posto da região a oferecer hidrogênio verde, combustíveis fósseis (gasolina e diesel) e pontos de recarga elétrica. A DEWA produz hidrogênio verde em sua planta-piloto no Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

