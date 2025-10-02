Steel Frame apresenta versatilidade em sistemas construtivos

O sistema Steel Frame pode ser aplicado em diferentes tipos de projetos — residenciais, comerciais e industriais — devido à sua precisão construtiva, rapidez de execução e eficiência energética. Além disso, pode ser combinado a outros materiais, possibilitando soluções mistas que atendem a distintas exigências técnicas e de projeto.

Profissionais da engenharia civil e da arquitetura acompanham essa evolução e destacam que o sistema pode ser combinado com concreto, tijolo, madeira ou perfis pesados, ampliando as possibilidades de aplicação e oferecendo estruturas mais robustas, eficientes e adaptadas às necessidades específicas de cada obra.

De acordo com André Rossi, gerente de desenvolvimento e novos negócios da Barbieri do Brasil, o Steel Frame é um sistema versátil, que se adapta com facilidade a diferentes tipos de obras. “Quando combinado com materiais como concreto, tijolo ou madeira, conseguimos unir o melhor de cada solução: resistência estrutural em fundações e lajes, integração harmônica com ambientes urbanos tradicionais e, ainda, a possibilidade de agregar design e aconchego visual”, diz.

A flexibilidade permite atender tanto demandas técnicas quanto regulatórias e não abre mão da rapidez e eficiência do processo construtivo, complementa Rossi. “Nos projetos de maior porte, a integração do Steel Frame com perfis pesados de aço laminado garante robustez e precisão, viabilizando grandes vãos, estruturas industriais e até arranha-céus de forma otimizada”, finaliza.

A integração do sistema Steel Frame a outros materiais amplia o conjunto de combinações construtivas possíveis, possibilitando o desenvolvimento de soluções que atendem a diferentes exigências técnicas, estéticas e regulatórias.

Sobre a Barbieri do Brasil

A Barbieri do Brasil foi fundada em 2011 como uma empresa 100% brasileira, aproveitando a expertise da Barbieri Argentina, uma empresa familiar estabelecida em 1953, focada na fabricação de produtos para o mercado de construção a seco. Dedicada à produção de perfis de aço galvanizado para drywall e perfis estruturais para sistemas de light steel framing, a Barbieri do Brasil combina tecnologia internacional com um rigoroso padrão de qualidade. Com uma ampla distribuição em todo o território nacional, a empresa também atua como um hub exportador para Bolívia, Paraguai, Uruguai e América Central.

Informações para a imprensa:

CoWork Comunicação

Marcio Martins

+55 11 9 4562-2552

marcio.martins@coworkcom.com.br