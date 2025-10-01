World FZO divulga programação e lista de palestrantes do 11o Congresso Mundial em Hainan, China

A World Free Zones Organization realizará seu 11o Congresso Mundial anual de 10 a 12 de outubro de 2025, no Hainan International Conference and Exhibition Centre, em parceria com o Hainan Provincial Bureau of International Economic Development (IEDB).

Com o tema "Zones: Gateways to Global Prosperity, Trade, and Sustainable Innovation" ("Zonas francas: portais para a prosperidade global, comércio e inovação sustentável"), o Congresso será o maior e mais influente encontro desse tipo, oferecendo uma plataforma dinâmica para que governos, investidores e especialistas do setor discutam os assuntos mais relevantes para o futuro do comércio e dos investimentos globais.

A Cerimônia de Abertura contará com palestras do dr. Mohammed Alzarooni, presidente da World FZO; Aiqing Fang, presidente do China International Investment Promotion Council; Umberto de Pretto, secretário-geral da International Road Union; e Rie Vejs-Kjeldgaard, diretora do Departamento de Empresas Sustentáveis e Produtividade.

O Congresso contará com palestras, painéis, mesas-redondas, estudos de caso e sessões de liderança abordando os principais desafios enfrentados pelas zonas francas atualmente. Serão discutidas as contribuições econômicas e sociais das zonas francas para um crescimento inclusivo, a importância de construir ecossistemas resilientes de stakeholders, a transformação dos Portos de Livre Comércio da China com foco em Hainan como modelo global, e os caminhos em evolução das trocas globais em uma era de comércio fragmentado e realinhamento das cadeias de suprimentos.

Segundo o dr. Mohammed Al Zarooni: "as zonas francas são mais relevantes para a economia mundial do que nunca. O que começou como enclaves comerciais evoluiu para ecossistemas complexos que estimulam a diversificação industrial, geram empregos, promovem o empreendedorismo e integram pequenas e médias empresas às cadeias de valor globais. Atualmente, mais de 3.500 zonas francas no mundo criam mais de 90 milhões de empregos e contribuem com quase 20% do comércio global. O Congresso em Hainan será uma plataforma decisiva para reafirmar o papel transformador das zonas francas em um mundo marcado por disrupção tecnológica, mudanças nas cadeias de suprimentos e desafios climáticos urgentes".

A programação incluirá eventos de destaque, como o Executive Leadership Programme, uma Reunião Ministerial de alto nível, que será encerrada com um comunicado ministerial definindo estratégias práticas para o futuro. Também contará com o Primeiro Fórum Internacional de Desenvolvimento da Zona de Livre Comércio Abrangente da China, a Reunião de Zonas Econômicas Especiais das BRICS e o lançamento do Programa de Certificação de Zonas Sustentáveis da World FZO.

O Congresso oferecerá uma ampla área de exposições, oportunidades únicas de networking e uma programação de eventos culturais e sociais. Para mais informações, acesse www.wfzoworldcongress.com.

