Kioxia e SanDisk anunciam o início das operações da Fab2 na planta de Kitakami, no Japão, para atender ao crescimento da demanda do mercado impulsionada pela IA

A Kioxia Corporation, uma subsidiária da Kioxia Holdings Corporation (TOKYO: 285A) e da Sandisk Corporation (NASDAQ: SNDK), anunciou hoje o início das operações da Fab2 (K2), uma fábrica de semicondutores de última geração, na fábrica de Kitakami, na província de Iwate, Japão. A Fab2 tem capacidade para produzir memória flash 3D de oitava geração e 218 camadas, com a revolucionária tecnologia CBA (CMOS diretamente ligadaàmatriz) das empresas, e futuros nós avançados de memória flash 3D para atenderàcrescente demanda por armazenamento impulsionada pela IA. A capacidade de produção da Fab2 aumentará gradualmente ao longo do tempo, em linha com as tendências do mercado, com uma produção significativa prevista para começar no primeiro semestre de 2026.

A instalação Fab2 possui uma estrutura arquitetônica que absorve terremotos e um design que utiliza equipamentos de fabricação de última geração com economia de energia. A instalação utiliza inteligência artificial para aumentar a eficiência da produção e emprega um design eficiente em termos de espaço, que amplia o espaço disponível para equipamentos de fabricação em suas salas limpas. Uma parte do investimento para a Fab2 é subsidiada pelo governo japonês, conforme o plano aprovado em fevereiro de 2024.

“Estamos satisfeitos em iniciar as operações de nossa nova instalação Fab2 na Fábrica de Kitakami”, disse Koichiro Shibayama, presidente e CEO da Kioxia Iwate Corporation, que opera a Fábrica de Kitakami. “Os produtos de memória flash 3D de oitava geração e posteriores produzidos na Fab2 oferecerão um novo valor para o mercado de IA em rápido crescimento. Continuaremos aproveitando nossa parceria e economias de escala para produzir produtos avançados de memória flash e alcançar um crescimento corporativo orgânico. A Kioxia continuará contribuindo para o avanço da indústria de semicondutores e para o desenvolvimento das economias locais e nacionais.”

Maitreyee Mahajani, vice-presidente sênior de Operações de Front End de Flash na Sandisk, disse: “À medida que a IA avança, ela está prestes a transformar indústrias, redefinir carreiras e remodelar a vida cotidiana de maneiras que estamos apenas começando a imaginar. A memória flash está no centro dessa transformação, oferecendo a velocidade, a eficiência e a escalabilidade necessárias para essa próxima onda de inovações. Temos orgulho de nossa parceria de longa data com a Kioxia e da escala que ela proporciona para permitir que nossos clientes aproveitem plenamente as oportunidades da IA.”

A Kioxia e a Sandisk compartilham uma parceria de joint venture bem-sucedida há mais de 20 anos e continuarão maximizando sinergias e competitividade por meio do desenvolvimento conjunto de memória flash 3D e fazendo investimentos de capital conforme as tendências do mercado.

Sobre a Kioxia

A Kioxia é uma líder mundial em soluções de memória, dedicada ao desenvolvimento, produção e venda de memória flash e unidades de estado sólido (SSDs). Em abril de 2017, sua predecessora Toshiba Memory foi desmembrada da Toshiba Corporation, a empresa que inventou a memória flash NAND em 1987. A Kioxia está comprometida em elevar o mundo com “memória”, oferecendo produtos, serviços e sistemas que criam opções para os clientes e valor baseado em memória para a sociedade. A inovadora tecnologia de memória flash 3D da Kioxia, BiCS FLASH™, está moldando o futuro do armazenamento em aplicações de alta densidade, incluindo smartphones avançados, PCs, sistemas automotivos, data centers e sistemas de IA generativa.

Sobre a Sandisk

A Sandisk (Nasdaq: SNDK) oferece soluções inovadoras em Flash e tecnologias avançadas de memória que conectam pessoas e empresas no ponto de encontro entre suas aspirações e o momento presente, permitindo que continuem avançando e impulsionando as possibilidades. Siga a Sandisk no Instagram, Facebook, X, LinkedIn e YouTube. Junte-seàTeamSandisk no Instagram.

©2025 Sandisk Corporation ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Sandisk e o logotipo Sandisk são marcas registradas ou marcas comerciais da Sandisk Corporation ou de suas afiliadas nos EUA e/ou em outros países. Todas as demais marcas são propriedade de seus respectivos proprietários.

