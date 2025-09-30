MultiBank Group fortalece sua presença nos Emirados Árabes Unidos com novo escritório em Abu Dhabi

O MultiBank Group, a maior instituição de derivativos financeiros do mundo, com sede em Dubai (Emirados Árabes Unidos), anunciou a abertura de seu novo escritório em Abu Dhabi, expandindo sua rede para 26 locais. O movimento reforça a trajetória do Grupo no Oriente Médio e está alinhada com a visão dos EAU de serem reconhecidos como uma potência financeira de classe mundial.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250929515753/pt/

By extending MEX Global’s expertise to the capital, MultiBank Group ensures clients benefit from the same high standards of integrity and innovation that underpin its operations worldwide.

Esse novo centro representa um passo fundamental na estratégia regional do MultiBank Group, fortalecendo sua posição em um mercado altamente competitivo. É importante ressaltar que ele também oferecerá serviços por meio da MEX Global, subsidiária do Grupo regulamentada pela Autoridade de Valores Mobiliários e Commodities (SCA) do emirado. Ao estender a expertise da MEX Global para a capital, o Grupo garante que os clientes se beneficiem dos mesmos altos padrões de integridade e inovação que sustentam suas operações no mundo todo.

Naser Taher, fundador e presidente do MultiBank Group, disse: “A inauguração de nosso escritório em Abu Dhabi é uma prova de nosso crescimento internacional e da força do cenário econômico dos Emirados Árabes Unidos. Esse passo nos aproxima de nossos parceiros, permitindo-nos oferecer soluções inovadoras respaldadas pela transparência e confiança. É uma honra apoiar a ascensão da capital como um centro de excelência líder em finanças”.

Com um portfólio de produtos com mais de 20 mil instrumentos em forex, metais, commodities, ações, índices e ativos digitais, o MultiBank Group oferece aos seus clientes diversas oportunidades. Com o apoio de plataformas avançadas, profunda liquidez e regulamentação robusta, o Grupo garante um ambiente de negociação seguro, transparente e contínuo.

Fundada em 2005, a empresa atende hoje a mais de 2 milhões de clientes em 100 países, lidando com volumes diários de negociação que superam os US$ 35 bilhões. Com escritórios nos principais centros econômicos do mundo, o Grupo conquistou mais de 80 prêmios do setor, consolidando sua reputação como líder confiável nos mercados internacionais.

SOBRE O MULTIBANK GROUP

O MultiBank Group, fundado na Califórnia (EUA) em 2005, é líder mundial em derivativos financeiros, atendendo a mais de 2 milhão de clientes em 100 países e ostentando um volume diário de negociações superior a US$ 35 bilhões. Reconhecido por suas soluções inovadoras de negociação, conformidade regulatória sólida e atendimento excepcional ao cliente, o grupo oferece uma série de serviços de corretagem e soluções de gerenciamento de ativos. Ele é regulamentado em cinco continentes por mais de 17 das autoridades financeiras mais conceituadas do mundo. As premiadas plataformas de negociação do grupo oferecem alavancagem de até 500:1 em diversos produtos, incluindo forex, metais, ações, commodities, índices e criptomoedas. O MultiBank Group recebeu mais de 80 prêmios financeiros em reconhecimentoàsua excelência comercial e conformidade regulamentar. Para obter mais informações, acesse o site do MultiBank Group.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250929515753/pt/

Nõme: Yazan Shakfeh

Cargo: Diretor global de Marketing

E-mail: mohammad.shakfeh@multibankfx.com

Tel.: +971585754191