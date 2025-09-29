Lançamento do Viva Academy foca em apoio a imigrantes

O Viva Academy foi lançado durante a Expo Cristã, realizada entre os dias 11 e 16 de setembro, em São Paulo. A escolha desse espaço reuniu milhares de visitantes interessados em temas ligados a conhecimento, transformação pessoal e novas perspectivas, além de reforçar o compromisso da Viva América — escritório especializado em consultoria imigratória nos Estados Unidos — em aproximar o público de informações relevantes e seguras sobre o processo de imigração.

A criação do Viva Academy responde à crescente demanda de brasileiros que buscam novas oportunidades no exterior, ao mesmo tempo em que enfrentam obstáculos burocráticos e práticos. A proposta da iniciativa é disponibilizar conteúdos educativos, orientações e ferramentas de apoio que auxiliem os imigrantes em diferentes etapas da mudança, desde questões documentais até a adaptação cultural.

A plataforma reúne cursos, workshops, mentorias e materiais práticos sobre temas diversos, como vistos, mercado de trabalho, saúde, finanças, integração social e aspectos emocionais da jornada migratória. A proposta é democratizar o acesso ao conhecimento e reduzir o risco de erros que podem custar tempo, dinheiro e, muitas vezes, o próprio sonho da permanência nos Estados Unidos. O objetivo é democratizar o acesso ao conhecimento e reduzir o risco de erros que podem custar tempo, dinheiro e, muitas vezes, o próprio sonho de viver ou trabalhar nos Estados Unidos.

Trajetória do fundador do Viva Academy

O projeto nasceu da trajetória de Rodrigo Costa, fundador do Viva Academy. O executivo também decidiu se aventurar no caminho da imigração para os EUA. Mesmo com experiência de mercado e bagagem profissional, enfrentou obstáculos que poderiam ter sido evitados com acesso à informação qualificada.

“Cometi erros que custaram caro, tanto do ponto de vista financeiro quanto emocional. Percebi que, se eu - com anos de experiência em gestão de negócios - enfrentei tantas dificuldades, imagine quem chega sem uma rede de apoio, sem domínio do idioma ou sem orientação adequada. Foi dessa dor que nasceu o Viva Academy, com a missão de ser uma fonte segura de informação e suporte para que outras famílias não passem pelo que eu passei”, afirma Costa.

Apoio integral para imigrantes

Diferente de serviços isolados de consultoria, o Viva Academy foi pensado como um ecossistema completo, que une conhecimento, rede de contatos e ferramentas práticas. O objetivo não é apenas informar, mas também dar autonomia ao imigrante, oferecendo condições de tomar decisões mais seguras e estratégicas em todas as áreas da vida nos EUA.

Pilares da plataforma

Educação prática: cursos e treinamentos sobre temas importantes para imigrantes, como vistos, mercado de trabalho, finanças, saúde e adaptação cultural.

Mentoria especializada: acesso a profissionais com experiência real em imigração e vivência nos EUA.

Suporte emocional: conteúdos e grupos de apoio voltados para o equilíbrio psicológico diante dos desafios da mudança de país.

Comunidade ativa: espaço de networking para que imigrantes compartilhem experiências, soluções e conquistas.

Impacto e perspectivas de futuro

O lançamento do Viva Academy busca atender uma demanda crescente por informação estruturada e confiável entre famílias brasileiras que se preparam para residir nos Estados Unidos. A expectativa é alcançar, nos próximos meses, milhares de pessoas interessadas em iniciar esse processo, contribuindo para que cada etapa da jornada seja mais clara, segura e planejada.

“Acreditamos que ninguém deveria enfrentar a jornada da imigração sozinho. O Viva Academy nasceu para ser esse braço de apoio, combinando tecnologia, conhecimento e comunidade. Nosso propósito é transformar vidas, ajudando cada imigrante a não apenas chegar aos Estados Unidos, mas a prosperar nele”, conclui Costa.