Plano Brasil: expansão gera 15 mil novos beneficiários

O Plano Brasil Saúde registra um marco significativo em seu plano de crescimento sustentável com a conquista de um novo contrato, adicionando 15 mil novas vidas à sua base de beneficiários. O setor de saúde suplementar avança com essa expansão, que amplia o acesso ao cuidado em diferentes regiões do país.

A chegada desses novos beneficiários está alinhada ao modelo de negócio do Plano Brasil Saúde, fundamentado em prevenção e eficiência operacional, com foco na sustentabilidade financeira da saúde suplementar. A empresa atua no setor privado em um contexto de inflação médica e crescimento da demanda por serviços.



Além disso, a baixa sinistralidade das empresas atendidas pelo Plano Brasil Saúde, atualmente em torno de 55%, reflete bem como sua atuação impacta o mercado: uma gestão centrada na Atenção Primária à Saúde, Cuidado Integral e acompanhamento próximo ao paciente. Cada usuário conta com um especialista que irá acompanhá-lo de forma integral. O médico da família realiza diagnósticos e faz encaminhamentos quando necessário.



"Mais do que números, são 15 mil novas histórias que passam a contar com nosso compromisso diário com a promoção da saúde e do bem-estar", afirma Paulo Bittencourt, CEO do Plano Brasil Saúde. "Essa conquista reflete a confiança do mercado em nosso trabalho e a dedicação de toda a nossa equipe em oferecer um serviço que realmente faz a diferença na vida das pessoas", diz ele.

Ainda em 2025, o Plano Brasil Saúde pretende consolidar sua presença no Nordeste e iniciar suas operações no Sudeste, com foco no interior de São Paulo. A expectativa é ultrapassar R$ 7 milhões em faturamento mensal e dobrar o número de vidas seguradas, atingindo a marca de 80 mil, o que representará um crescimento de 100% em relação aos resultados de 2024.