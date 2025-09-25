PipeRun anuncia nova equipe de gestores

Após anunciar um investimento de R$ 10 milhões para os próximos anos, a PipeRun agora foca no desenvolvimento de suas lideranças. Empresa brasileira de tecnologia de vendas voltada a empresas com receita recorrente, a salestech apresenta uma reestruturação gerencial para enfrentar os desafios do mercado e seguir crescendo.

De acordo com o Chief Revenue Officer (CRO) da PipeRun, Fausto Reichert, esse movimento mostra a importância de as empresas anteciparem tendências e novos modelos de negócios mesmo diante de cenários e resultados já favoráveis. “Nosso propósito é claro: ajudar empresas a vender mais e melhor. Por isso, estamos formando um time de liderança ainda mais robusto, capaz de entregar inovação contínua e uma experiência cada vez mais completa para nossos clientes. Estamos preparando a PipeRun não apenas para responder às mudanças do mercado, mas para antecipá-las e liderar a evolução do setor", argumenta Reichert.

Na área de Produtos, Jess Garbin assume a posição de Head de Produto, com foco em elevar a experiência de uso dos produtos. A executiva terá a missão de preparar o produto para essa nova posição de mercado, em que a PipeRun busca consolidar a liderança em CRM para empresas de Serviços Recorrentes. Garbin tem passagens por Warren e Hurb e atuou recentemente no mercado americano, na MGM.

O “prata da casa” Tonin Bolzan é o novo Head da Engenharia, com foco na expansão técnica, resiliência, segurança e escalabilidade do produto. Bolzan assume uma posição histórica do sócio fundador, Osvaldo Gehm, que passa a se dedicar exclusivamente à área de pesquisa e inovação de novos produtos.

Na área de Marketing, após longa passagem pela Superlógica, além de Umbler e Redhost, Rodrigo Dal Magro tem a missão de ampliar o posicionamento de marca e geração de demanda em múltiplos canais de aquisição.

Já na área de Vendas, Eduardo Voelcker assume a posição. Experiente consultor e mentor de startups, com passagens pela área internacional da Involves, além de uMov e Atento, Voelcker chega com o objetivo de escalar os times e vendas diretas, parceiros e carteira de clientes.



Ainda neste semestre, a PipeRun anunciará duas novas lideranças, sendo uma para a área de serviços profissionais e onboarding. A iniciativa reforça a estratégia de ampliar a gestão e preparar a empresa para os próximos ciclos de crescimento.

Sobre a PipeRun



A PipeRun é uma empresa brasileira de tecnologia especializada em máquina de vendas multicanal, com foco em negócios de receita recorrente, criada em 2017. O sistema de CRM da PipeRun apoia a aceleração de vendas de empresas que atuam com vendas consultivas e complexas, com modelos de vendas remotas e canais parceiros, contendo funcionalidades como automação de vendas, calendários de atividades, e-mails, geração de propostas, assinatura eletrônica de documentos e atendimento de vendas multicanais e whatsapp oficial. Todas as funcionalidades podem ser testadas gratuitamente por 14 dias.



Recentemente, a PipeRun anunciou um plano de reinvestimento direto de R$ 10 milhões em até 36 meses para ampliar, melhorar e acelerar a evolução de sua linha de produtos de CRM. O aporte, que representa algo próximo dos 20% do faturamento mensal destinado continuamente a P&D, experiência do cliente e IA, é a base da estratégia voltada ao crescimento orgânico e sustentado.