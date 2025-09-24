O Cessna Citation Latitude mais vendido obtém certificação da FAA para novos recursos avançados para aviônicos Garmin G5000

O Cessna Citation Latitude mais vendido, projetado e produzido pela Textron Aviation Inc., uma empresa Textron Inc. (NYSE: TXT), conquistou a certificação da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para novos recursos do conjunto de aviônicos Garmin G5000. Estes recursos incluem o Sistema de Orientação por Visão Sintética (SVGS) para melhores capacidades de aproximação em até 45 metros, GDL 60 Datalink para conectividade e um novo recurso de roteamento de pista de taxiamento.

Best-selling Cessna Citation Latitude achieves FAA certification for new, advanced features for Garmin G5000 avionics (Photo Credit: Textron Aviation).

Com mais de 240 horas de testes de voo e diversos testes de certificação concluídos, é esperado que os Citation Latitudes com novos aperfeiçoamentos de aviônicos entrem em operação ainda este ano.

"Os novos aprimoramentos certificados no conjunto Garmin G5000 do Latitude reforçam nosso investimento contínuo na linha de produtos Citation e nossa dedicação em oferecer as mais recentes inovações que satisfazem as necessidades em constante evolução dos clientes ao redor do mundo", disse Chris Hearne, vice-presidente sênior de Engenharia e Programas. "Os aprimoramentos também oferecem melhor percepção situacional aos pilotos, ao aumentar a clareza topográfica, definir limites de água e terreno, melhorar a exibição de obstáculos e linhas de energia, e aperfeiçoar a representação da sinalização de pistas e aeroportos."

Além de aumentar a percepção situacional dos pilotos, a integração da aviônica avançada Garmin G5000 ao cockpit do Citation Latitude melhora a eficiência operacional com novos recursos como:

Sistema de Orientação por Visão Sintética (SVGS) mostrado nos monitores de voo primários, que se acoplaàTecnologia de Visão Sintética (SVT) para dar suporte a níveis mínimos de aproximação de até 150 pés (46 m);

O 3D SafeTaxi proporciona uma visão tridimensional dos aeroportos para melhor percepção situacional durante manobras em solo;

O GDL 60 Datalink oferece suporteàtroca de dados e conectividade de elevada largura de banda, incluindo atualizações automáticas do banco de dados sem fio;

O novo roteamento de pistas de taxiamento auxilia na navegação em aeroportos complexos durante condições de baixa visibilidade, integrado ao SVT; e

Os recursos padrão ADS-B permitem maior percepção do tráfego e assistência de separação visual durante as aproximações

Os clientes também têm a opção de adicionar o Sistema de Alerta e Percepção de Ultrapassagem de Pista (ROAAS), dando ainda mais suporteàpercepção da pista ao alertar os pilotos sobre possíveis ultrapassagens de pista durante a fase crítica de pouso do voo.

Sobre o Cessna Citation Latitude

O jato executivo de médio porte Citation Latitude, com autonomia para quatro passageiros de 2.700 milhas náuticas (5.000 km) em alta velocidade de cruzeiro, se diferencia da concorrência por sua combinação de conforto e eficiência. O comprimento de pista de decolagem líder na categoria, de 3.580 pés (1.091 m), proporciona aos operadores maior alcance em pistas curtas. No interior, o Citation Latitude oferece uma experiência de cabine incomparável, com o ambiente mais aberto, espaçoso, iluminado e refinado de sua categoria. Com piso plano e 6 pés (1,80 m) de altura da cabine, a inovação é retratada em cada detalhe, com excepcionais recursos desenvolvidos em toda a aeronave.

Sobre a Textron Aviation

Nós inspiramos a jornada de voar. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa do grupo Textron Inc., tem unido talentos nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer experiências de aviação excepcionais aos nossos clientes. Com uma linha de produtos que vai de jatos executivos, turboélices e motores a pistão de alto desempenho a soluções para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de aviação mais versátil e abrangente do mundo, apoiado por uma força de trabalho responsável por mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral já produzidas globalmente. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho lendário, confiabilidade e flexibilidade, além de nossa sólida rede global de atendimento, para voos acessíveis e adaptáveis. Para mais informações, visite www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa que opera em diversos setores e utiliza sua rede global nas áreas de aviação, defesa, indústria e finanças para oferecer soluções e serviços inovadores aos clientes. A Textron é reconhecida mundialmente por marcas fortes como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicadoàimprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas.

