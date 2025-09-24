SLB anuncia teleconferência sobre resultados do terceiro trimestre de 2025

A SLB (NYSE: SLB) irá realizar uma teleconferência em 17 de outubro de 2025 para discutir os resultados do terceiro trimestre concluído em 30 de setembro de 2025.

A teleconferência está programada para iniciar às 9h30, horário do leste dos EUA, e será divultado um comunicadoàimprensa sobre os resultados às 7h, horário do leste dos EUA.

Para acessar a teleconferência, os interessados devem entrar em contato com o operador da teleconferência ao ligar para +1 (833) 470-1428 na América do Norte ou +1 (646) 844-6383 fora da América do Norte, cerca de 10 minutos antes do início da chamada, informando o código de acesso 188290.

A teleconferência será transmitida simultaneamente em https://events.q4inc.com/attendee/686550547 apenas como áudio. Os interessados devem acessar o site 15 minutos antes do início da teleconferência para testar seus navegadores e se registrar para o webcast. Após o término da teleconferência, a gravação estará disponível em www.slb.com/irwebcast até 24 de outubro de 2025, podendo ser acessada ao ligar para +1 (866) 813-9403 na América do Norte ou +1 (929) 458-6194 fora da América do Norte, informando o código de acesso 405384.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250924861676/pt/

Investidores

James R. McDonald – Vice-Presidente Sênior de Relações com Investidores e Assuntos do Setor

Joy V. Domingo – Diretor de Relações com Investidores

SLB

Tel.: +1 (713) 375-3535

investor-relations@slb.com

Mídia

Josh Byerly – Vice-Presidente Sênior de Comunicações Globais

Moira Duff – Diretor de Comunicações Externas

SLB

Tel.: +1 (713) 375-3407

media@slb.com