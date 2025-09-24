Turismo paulista ganha reforço com selo Made in São Paulo

Com o objetivo de valorizar o turismo e a produção paulista, o Visite São Paulo Convention Bureau e a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) lançaram, durante o Expo Fórum Visite São Paulo, a nova identidade "Made in São Paulo". O selo foi criado com o objetivo de reforçar a identidade do estado e divulgar a capacidade de inovação e diversidade. As informações são do site Panrotas.

Para Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que integra a unidade Nacional Inn Jaraguá São Paulo, a iniciativa funciona como uma ferramenta estratégica para unir tradição e modernidade em uma mesma identidade. “São Paulo reúne elementos de cultura, gastronomia, inovação e história. Então, ter uma marca que represente tudo isso de forma oficial é um passo importante para consolidar essa identidade do estado. É como se fosse um carimbo de autenticidade”, analisa.

Além disso, o especialista ressalta que a proposta do selo não se limita a produtos físicos, mas também engloba serviços e experiências. “O selo é inspirado em modelos internacionais conhecidos, como ‘Made in California’ ou ‘Made in Bavaria’, símbolos de prestígio”, acrescenta.

De acordo com o diretor, o hotel Nacional Inn Jaraguá São Paulo considera a iniciativa positiva, pois entende que valorizar aspectos locais, como a culinária e a hospitalidade, contribui para o fortalecimento da identidade do estado.

“A capital paulista já é conhecida pela diversidade e pela força do setor de eventos, mas faltava um elo mais emocional, algo que criasse um senso de pertencimento. O selo pode ajudar a conectar empresas, turistas e moradores em torno de uma mesma ideia”, explica.

Fortalecimento da hotelaria

Dentro da rede hoteleira, o selo pode auxiliar no reforço de valores como qualidade, excelência e profissionalismo, segundo Ricardo. “Na hotelaria, esses valores são fundamentais. Um símbolo de origem que carrega credibilidade tende a elevar o padrão, estimular melhorias e, claro, atrair olhares mais atentos, tanto do público quanto do mercado”, afirma.

Além disso, conforme explica o profissional, o Made in São Paulo cria uma rede, pois empresas que adotam o selo passam a fazer parte de um ecossistema coeso. “A verificação funciona como uma vitrine coletiva, onde todos ganham visibilidade, e isso ajuda a atrair visitantes. Ele tem potencial para mudar a forma como São Paulo é percebida lá fora, e até mesmo dentro do Brasil”, analisa.

Ricardo também destaca que ações de branding como o Made in São Paulo, somadas à qualificação profissional, tornam o destino mais competitivo para o trade, eventos corporativos e turismo de lazer.

“Esse combo entre imagem e competência é o que tem potencial de garantir que São Paulo continue crescendo como destino de referência, não só em números, mas em percepção de valor”, detalha.

Próximos passos

Agora, o hotel Nacional Inn Jaraguá São Paulo avalia aderir ao selo Made in São Paulo. De acordo com o diretor da rede, caso sigam com a proposta, a ideia é agregar a marca aos materiais de comunicação, investir em parcerias com artistas locais e fornecedores da região, além de reforçar a conexão com a cidade destacando os atrativos ao redor da unidade, como o Teatro Municipal, a Biblioteca Mário de Andrade, o Edifício Copan e comércio local como bares, restaurantes e lojas.

“Mais do que um simples selo, enxergamos essa iniciativa como um movimento de valorização coletiva. Fazer parte disso tem como objetivo reforçar o nosso compromisso com a qualidade, com a identidade local e com o fortalecimento do turismo como experiência cultural e afetiva”, conclui.

