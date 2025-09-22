TII de Abu Dhabi e NVIDIA lançam o primeiro laboratório de pesquisa NVAITC conjunto de "IA e robótica" do Oriente Médio

O Instituto de Inovação Tecnológica (TII), o braço de pesquisa aplicada do Conselho de Pesquisa em Tecnologia Avançada (ATRC) de Abu Dhabi, uniu forças com a NVIDIA, líder mundial em computação acelerada e IA, para lançar o primeiro Laboratório Conjunto do Oriente Médio dedicadoàinteligência artificial eàrobótica. Esta cooperação histórica estabelece um centro pioneiro na região para o desenvolvimento de modelos de IA de última geração, plataformas robóticas e tecnologias humanoides que irão acelerar a inovação em todos os setores.

O anúncio do Laboratório Conjunto TII-NVAITC (Centro de Tecnologia de IA da NVIDIA) para IA e Robótica foi firmado durante uma cerimônia de assinatura realizada na sede do TII em Abu Dhabi, reunindo líderes seniores de ambas as organizações. O acordo foi assinado pela Dra. Najwa Aaraj, Diretora Executiva do TII, e por Marc Domenech, Diretor Regional de Empresas da NVIDIA na Região META, na presença de Sua Excelência, Shahab Abu Shahab, Diretor Geral da ATRC, Sua Excelência, Abdulaziz Al Dosari, Diretor Executivo de Serviços de Suporte da ATRC, John Josephakis, Vice-Presidente Global de Vendas e Desenvolvimento de Negócios para HPC/Supercomputação da NVIDIA, e Simon See, Chefe Global do Centro de Tecnologia de IA da NVIDIA, definindo um momento marcante na jornada de IA e robótica dos EAU.

A cooperação coloca Abu Dhabi na vanguarda da IA ??aplicada, se alinhandoàestratégia a longo prazo do emirado para promover a soberania tecnológica e moldar o futuro dos sistemas autônomos inteligentes. Também destaca o crescente papel dos EAU como líder mundial em IA e robótica, ressaltado pela recente Parceria de Aceleração de IA EUA-EAU, posicionando o país como um grande contribuidor para o ecossistema mundial de robótica em um momento em que as capacidades da IA ??vêm evoluindo com rapidez.

"Esta cooperação com a NVIDIA marca um passo importante para criar sistemas robóticos aperfeiçoados por IA, capazes de raciocinar, se adaptar e agir em ambientes complexos", disse a Dra. Najwa Aaraj, Diretora Executiva do TII."Ao combinar nossas plataformas robóticas avançadas com poderosos modelos de IA e computação, aceleramos a convergência de percepção, controle e linguagem, ao lançar as bases para uma nova era de máquinas inteligentes."

O Laboratório Conjunto do TII-NVAITC irá integrar as plataformas de computação acelerada e a experiência da NVIDIA com a pesquisa multidisciplinar do TII em IA, robótica, sistemas autônomos e computação de alto desempenho. É o primeiro laboratório da NVAITC estabelecido no Oriente Médio, definindo um marco significativo para a região. Juntas, as duas organizações irão acelerar o desenvolvimento de sistemas inteligentes com aplicações no mundo real, que avança no campo da IA ??Física mediante modelos de IA incorporados, robótica de última geração e pilhas humanoides, além de hardware desenvolvido para sistemas robóticos em tempo real. A pesquisa irá abranger a aprendizagem e o controle robóticos em escala, além do desenvolvimento e integração de grandes modelos de linguagem, incluindo a família de modelos de IA Falcon do TII, entre eles, os primeiros e maiores modelos de IA do Oriente Médio.

"O lançamento do laboratório conjunto do TII-NVAITC para IA e robótica marca um novo capítulo em nossa rede mundial NVAITC. Ao trabalhar com o TII em Abu Dhabi, expandimos o escopo destes centros para robótica pela primeira vez no Oriente Médio, ajudando pesquisadores e inovadores a acelerar avanços que irão moldar o futuro dos sistemas inteligentes", disse Carlo Ruiz, Vice-Presidente de Soluções Empresariais e Operações da NVIDIA na Região EMEA.

Este novo laboratório é parte da estratégia mais ampla do TII para promover IA e robótica aplicadas que gerem impacto no mundo real. Em sua essência, está o compromisso com a inovação aberta e o intercâmbio internacional de conhecimento, com o TII e a NVIDIA, cooperando em pesquisas, iniciativas de código aberto e aprendizagem entre redes através da comunidade mundial da NVAITC. O laboratório também tem por base plataformas robóticas modulares existentes do TII e em componentes testados em campo, incluindo braços robóticos e cães de entrega, que priorizam pesquisas baseadas tanto na excelência técnica como na prontidão prática.

