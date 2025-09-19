Bitget marca uma nova era no Blockchain4Her com a proposta “Lady Forward”

VICTORIA, Seychelles, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Corretora Universal (UEX) do mundo, anunciou hoje o próximo capítulo de sua principal iniciativa voltada para as mulheres no blockchain, Blockchain4Her, revelando a sua nova proposta: “Lady Forward”.

Essa direção renovada reformula o papel das mulheres não como meras participantes, mas como líderes, inovadoras e tomadoras de decisão na Web3. Enquanto a mensagem evolui, a missão permanece constante: expandir a equidade e as oportunidades em blockchain por meio de educação, capacitação e engajamento global.

Desde sua criação em janeiro de 2024, o Blockchain4Her está ancorado em quatro pilares estratégicos: Elevar, Capacitar, Educar e Abraçar. O Blockchain4Her já produziu resultados impactantes, com 11 startups lideradas por mulheres sendo financiadas pela competição de apresentação de ideias de negócios Pitch n’ Slay, mais de 300.000 pessoas alcançadas com a UNICEF’s Game Changers Coalition e milhares de mulheres envolvidas em encontros globais. Com a iniciativa “Lady Forward”, essas fundações entram em uma nova fase, com foco na criação de canais de liderança sustentados e em um impacto mais amplo na comunidade.

“A ‘Primeiro as damas’ é uma frase que vem de fora. Trata-se de uma ação que nós mesmos realizamos”, declarou Gracy Chen, CEO da Bitget e idealizadora do Blockchain4Her. “Isso significa que não estamos esperando que um homem segure a porta. Estamos construindo a porta, abrindo-a e indicando o caminho através dela. O Blockchain4Her fornece as ferramentas, mas este slogan é nossa declaração de que as mulheres estão moldando ativamente o futuro da Web3 segundo os nossos próprios termos.”

Os próximos programas da Lady Forward incluem parcerias universitárias expandidas, novos programas de estágio e o lançamento de um Programa de Líderes Femininas para conectar mulheres em todo o ecossistema de blockchain, desde desenvolvedoras e investidoras até empreendedoras e formuladoras de políticas. Na TOKEN2049 Singapura, a Bitget terá um estande independente dedicado ao Blockchain4Her, o Pop Forward Station, com atividades imersivas e a oportunidade de conhecer a CEO Gracy Chen e outras KOLs femininas no local. As iniciativas da Bitget refletem a visão mais ampla de incorporar a liderança feminina em todas as camadas da Web3, em vez de deixar a inclusão como algo secundário.

À medida que o Blockchain4Her entra em um novo capítulo, a Bitget continua a reforçar seu papel como catalisadora da inclusão no setor de blockchain. Ao aproveitar as lições aprendidas em seu primeiro capítulo e definir metas mais ousadas sob a proposta Lady Forward, a iniciativa coloca as mulheres em posição não apenas de participar do mundo descentralizado, mas de liderá-lo.

