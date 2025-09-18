Assine
Ferramenta de telerregulação eleva gestão de urgência no SUS

Empresa brasileira Duosystem amplia presença no setor de saúde em 2025 com soluções interoperáveis, foco no paciente e segurança da informação

A Duosystem, empresa brasileira de tecnologia voltada ao setor de saúde, lançou, em 2025, a Telerregulação, ferramenta digital voltada à gestão de urgência e emergência no Sistema Único de Saúde (SUS). O sistema permite, segundo a companhia, a interação em tempo real entre médicos reguladores e especialistas, priorizando casos mais graves e otimizando a ocupação de leitos hospitalares. A expectativa é reduzir deslocamentos desnecessários e aumentar a resolutividade do atendimento.

Em 2024, as plataformas digitais da empresa registraram mais de 231 milhões de consultas e exames agendados, 13,9 milhões de internações e 10 milhões de transferências inter-hospitalar, dados que indicam o alcance crescente das tecnologias digitais na gestão do SUS.

“O avanço da saúde digital acompanha uma tendência global de adoção de soluções que combinam dados em larga escala e inteligência artificial para tornar os sistemas mais ágeis, transparentes e conectados. No Brasil, ferramentas de telessaúde, aplicativos de gestão e sistemas de regulação têm modificado a forma como pacientes acessam consultas, exames e tratamentos, oferecendo apoio direto a médicos e gestores na organização dos serviços”, explica João Paulo Baptista Campi, presidente da Duosystem.

“Estamos promovendo uma transformação real no cuidado em saúde digital, com foco na eficiência da gestão e no protagonismo do paciente”, conclui João Paulo. Ele acrescenta que a arquitetura em microsserviços e a interoperabilidade com diferentes sistemas nacionais e internacionais permitem consolidar em 2025 a posição da empresa como um dos ecossistemas de saúde digital da América Latina.

A Duosystem também anunciou a renovação da certificação internacional ISO 27001. A certificação contribui para a adequação da empresa às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Além da Telerregulação, a empresa informou que investe na expansão de plataformas já existentes. De acordo com o presidente da Duosystem, o Regula+, utilizado em estados como São Paulo e Mato Grosso do Sul, moderniza os complexos reguladores com apoio de protocolos clínicos e interoperabilidade.

“Já o Saúde+Conectada centraliza exames, consultas e até transmissões em vídeo em um único aplicativo, favorecendo o acompanhamento contínuo da saúde do paciente”, explica João Paulo Baptista Campi. Outra ferramenta, o Remédio Agora, segundo a companhia, organiza a retirada de medicamentos na rede estadual paulista, reduzindo filas e melhorando o fluxo das farmácias.

A expectativa é que soluções como a Telerregulação se tornem cada vez mais presentes no dia a dia dos hospitais e unidades de atendimento, contribuindo para um sistema de saúde mais eficiente e conectado.



Website: https://www.duosystem.com.br/

