FTW entra na Farmaconde e amplia distribuição no canal farma

A FTW, uma das principais marcas de suplementos alimentares do Brasil, acaba de anunciar sua entrada na Farmaconde, uma das maiores redes de farmácias do país, com mais de 2,5 milhões de clientes mensais em suas 320 unidades, distribuídas em quase 100 cidades de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O movimento marca mais um passo na expansão da marca no canal farma, estratégico para fortalecer a presença em pontos de venda de alta capilaridade e credibilidade junto ao consumidor.

Daniel Mencacci, CEO e fundador da FTW, explica que a parceria ocorre em um momento de avanço da FTW no varejo farmacêutico. Em agosto, a empresa de suplementos alimentares participou pela primeira vez do Abrafarma Future Trends, um dos maiores eventos do setor na América Latina, que reúne executivos das principais redes distribuidoras do país. Para a marca, a presença no evento foi um marco institucional e estratégico, que abriu portas para ampliar relações comerciais e reforçar sua credibilidade nesse canal.

“Entrar na Farmaconde é dar sequência ao que começamos na Abrafarma: fortalecer nossa capilaridade no canal farma e expandir a marca para além das lojas especializadas e marketplaces. A farmácia é hoje uma das principais vitrines do setor de suplementos, e estar em uma rede do porte da Farmaconde amplia não só nossa distribuição, mas também nossa relevância perante o consumidor”, afirma Mencacci.

Farmaconde faz parte de avanço da FTW na diversificação de canais

Segundo a FTW, a entrada na Farmaconde acompanha o novo momento da empresa no mercado de suplementação, mirando consumidores que buscam produtos voltados não apenas à performance esportiva, mas também à saúde, imunidade e bem-estar no dia a dia. Faz parte da diversificação o lançamento do Whey Nerd, junto ao influenciador digital Peter Jordan, também em 2025.

“O consumidor mudou, e as grandes marcas de suplementação também. A farmácia passou a ser um canal essencial de conveniência e confiança, e queremos estar na linha de frente dessa transformação. A Farmaconde é uma parceira estratégica para ampliar nosso alcance e reforçar a proposta da FTW de entregar qualidade, inovação e proximidade com o consumidor”, destaca Rafael Parra, diretor Comercial da FTW.

Com um parque fabril de 12 mil metros quadrados certificado pela ISO 9001, o executivo destaca que a entrada da FTW na Farmaconde representa mais um passo na estratégia de diversificação da marca, que já figura entre o top 5 de vendas do Mercado Livre e atua em lojas especializadas, e-commerce próprio, marketplaces e, agora, no canal farma.

“Nosso objetivo é consolidar a FTW como uma marca de referência em performance, saúde e bem-estar, e o canal farma é um dos pilares desse crescimento sustentável”, conclui Mencacci.